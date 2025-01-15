МВФ хотів зробити підвищення ПДВ обов'язковою умовою для України

Міністр фінансів сказав, що "десять раз подумає" перш ніж повертатися до теми нового підвищення податків

Фото: МВФ

Міжнародний валютний фонд хотів зробити підвищення ПДВ обов'язковою умовою для продовження кредитної допомоги Україні. Про це в інтерв'ю УТ-2 розказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Вересень місяць, місія МВФ. Вони кажуть: prior action – підняття ПДВ. Це означає, що ви кошти отримуєте тільки після того, як підіймете ПДВ. [А в Україні] була політична домовленість ПДВ на цьому етапі не підіймати, і ця політична домовленість знаходила достатню кількість голосів [у Верховній Раді]", – розказав Марченко.

Він додав, що якби МВФ не відмовився від цієї вимоги, Україна її б провалила.

У меморандумі між Україною і МВФ вказано, що підвищення основної ставки ПДВ залишається потенційним джерелом додаткових надходжень і посідає центральне місце у плануванні на випадок непередбачуваних обставин.

Але Марченко пожартував, що "десять раз подумає", перш ніж повертатися до теми нового підвищення податків.

"Це дуже чутливе і складне питання. І я стежу за подіями в інших країнах: якщо подивитися, чому змінили уряд Франції, якщо згадаєте історію міністра фінансів Лінднера – у будь-якій країні це дуже боляче, неприйнятно. Для президента [Зеленського] сприйняти це рішення було дуже непросто, і я дуже вдячний, що це рішення знайшло його підтримку", – сказав Марченко.