Банкротство Аэросвита: арбитраж закрыл $700 млн иск компании Коломойского к Украине

Международный арбитраж окончательно закрыл $700 млн иск компании Коломойского к Аэросвиту, который рассматривали с 2015 года

Иллюстративное фото: Аэросвит

Международный арбитражный трибунал, работающий под эгидой Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), окончательно прекратил рассмотрение иска компании Gilward Investments B.V., связанной с бизнесменами Игорем Коломойским и Георгием Гуртовым, к Украине. Об этом информирует Министерство юстиции.

Как сообщили в ведомстве, причиной стало то, что истец не уплатил обязательный арбитражный сбор в размере $150 000, несмотря на неоднократные предупреждения.

Иск подали еще в 2015 году. Компания требовала около $700 млн, утверждая, что действия украинских госорганов якобы привели к банкротству авиакомпании "Аэросвит". Среди претензий были ограничение доступа к международным маршрутам, передача конкуренту (МАУ) исключительных прав, экспроприация земли в аэропорту "Борисполь", задержка с возмещением НДС и вмешательство в процедуру банкротства.

"Мы доказали, что банкротство Аэросвита было следствием финансовой несостоятельности и неэффективного управления, а не вмешательства государства", – отметили в Минюсте.

В ведомстве подтвердили: представители истца не раскрыли всех документов, на которых настаивала Украина, и неоднократно просили об отсрочке процесса, ссылаясь на отсутствие доступа к Игорю Коломойскому, который находится под стражей. Минюст предоставил трибуналу объяснения, что доступ у них был.

Интересы Украины в процессе представляли международная юридическая фирма Latham & Watkins LLP и украинское АО "Саенко Харенко".

Справка Аэросвит – бывшая украинская авиакомпания, существовавшая с 1994 по 2013 год. Главный офис и основной хаб компании находились в международном – бывшая украинская авиакомпания, существовавшая с 1994 по 2013 год. Главный офис и основной хаб компании находились в международном аэропорту "Борисполь" . До банкротства Аэросвит имел крупнейшую среди украинских перевозчиков сеть регулярных международных маршрутов, выполняя внутренние и международные рейсы самостоятельно или совместно с партнерами (код-шеринг) по более чем 107 направлениям, в том числе дальнемагистральные международные маршруты во Вьетнам, Китай, Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Канаду и США, а также чартерные перевозки.