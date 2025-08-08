Банкротство Аэросвита: арбитраж закрыл $700 млн иск компании Коломойского к Украине
Международный арбитражный трибунал, работающий под эгидой Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), окончательно прекратил рассмотрение иска компании Gilward Investments B.V., связанной с бизнесменами Игорем Коломойским и Георгием Гуртовым, к Украине. Об этом информирует Министерство юстиции.
Как сообщили в ведомстве, причиной стало то, что истец не уплатил обязательный арбитражный сбор в размере $150 000, несмотря на неоднократные предупреждения.
Иск подали еще в 2015 году. Компания требовала около $700 млн, утверждая, что действия украинских госорганов якобы привели к банкротству авиакомпании "Аэросвит". Среди претензий были ограничение доступа к международным маршрутам, передача конкуренту (МАУ) исключительных прав, экспроприация земли в аэропорту "Борисполь", задержка с возмещением НДС и вмешательство в процедуру банкротства.
"Мы доказали, что банкротство Аэросвита было следствием финансовой несостоятельности и неэффективного управления, а не вмешательства государства", – отметили в Минюсте.
В ведомстве подтвердили: представители истца не раскрыли всех документов, на которых настаивала Украина, и неоднократно просили об отсрочке процесса, ссылаясь на отсутствие доступа к Игорю Коломойскому, который находится под стражей. Минюст предоставил трибуналу объяснения, что доступ у них был.
Интересы Украины в процессе представляли международная юридическая фирма Latham & Watkins LLP и украинское АО "Саенко Харенко".
- В 2012 году крупнейшая авиакомпания страны "Аэросвит" объявила о банкротстве. Ее долги превысили 4,27 млрд грн. Этому предшествовали задержки и переносы рейсов, долги перед аэропортами, забастовка сотрудников и другие неурядицы.
- В 2015 году Хозяйственный суд Киевской области снова признал Аэросвит банкротом и принял решение о ликвидации компании.
