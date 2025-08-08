Банкрутство Аеросвіту: арбітраж закрив $700 млн позов компанії Коломойського до України
Міжнародний арбітражний трибунал, що працює під егідою Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID), остаточно припинив розгляд позову компанії Gilward Investments B.V., пов'язаної з бізнесменами Ігорем Коломойським та Георгієм Гуртовим, до України. Про це інформує Міністерство юстиції.
Як повідомили у відомстві, причиною стало те, що позивач не сплатив обов'язковий арбітражний збір у розмірі $150 000, попри неодноразові попередження.
Позов подали ще у 2015 році. Компанія вимагала близько $700 млн, стверджуючи, що дії українських держорганів нібито призвели до банкрутства авіакомпанії "Аеросвіт". Серед претензій були обмеження доступу до міжнародних маршрутів, передавання конкуренту (МАУ) виключних прав, експропріація землі в аеропорту "Бориспіль", затримка з відшкодуванням ПДВ та втручання у процедуру банкрутства.
"Ми довели, що банкрутство Аеросвіту було наслідком фінансової неспроможності та неефективного управління, а не втручання держави", – наголосили в Мін'юсті.
У відомстві зазначили: представники позивача не розкрили всіх документів, на яких наполягала Україна, і неодноразово просили про відтермінування процесу, посилаючись на відсутність доступу до Ігоря Коломойського, який перебуває під вартою. Мін'юст надав трибуналу пояснення, що доступ у них був.
Інтереси України у процесі представляли міжнародна юридична фірма Latham & Watkins LLP та українське АО "Саєнко Харенко".
- У 2012 році найбільша авіакомпанія країни "Аеросвіт" оголосила про банкрутство. Її борги перевищили 4,27 млрд грн. Цьому передували затримки та перенесення рейсів, борги перед аеропортами, страйк співробітників та інші негаразди.
- У 2015 році Господарський суд Київської області знову визнав Аеросвіт банкрутом та ухвалив рішення про ліквідацію компанії
