Банкрутство Аеросвіту: арбітраж закрив $700 млн позов компанії Коломойського до України

Міжнародний арбітраж остаточно закрив $700 млн позов компанії Коломойського до Аеросвіту, який розглядали з 2015 року

Ілюстративне фото: Аеросвіт

Міжнародний арбітражний трибунал, що працює під егідою Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID), остаточно припинив розгляд позову компанії Gilward Investments B.V., пов'язаної з бізнесменами Ігорем Коломойським та Георгієм Гуртовим, до України. Про це інформує Міністерство юстиції.

Як повідомили у відомстві, причиною стало те, що позивач не сплатив обов'язковий арбітражний збір у розмірі $150 000, попри неодноразові попередження.

Позов подали ще у 2015 році. Компанія вимагала близько $700 млн, стверджуючи, що дії українських держорганів нібито призвели до банкрутства авіакомпанії "Аеросвіт". Серед претензій були обмеження доступу до міжнародних маршрутів, передавання конкуренту (МАУ) виключних прав, експропріація землі в аеропорту "Бориспіль", затримка з відшкодуванням ПДВ та втручання у процедуру банкрутства.

"Ми довели, що банкрутство Аеросвіту було наслідком фінансової неспроможності та неефективного управління, а не втручання держави", – наголосили в Мін'юсті.

У відомстві зазначили: представники позивача не розкрили всіх документів, на яких наполягала Україна, і неодноразово просили про відтермінування процесу, посилаючись на відсутність доступу до Ігоря Коломойського, який перебуває під вартою. Мін'юст надав трибуналу пояснення, що доступ у них був.

Інтереси України у процесі представляли міжнародна юридична фірма Latham & Watkins LLP та українське АО "Саєнко Харенко".

Довідка Аеросвіт – колишня українська авіакомпанія, що існувала з 1994 до 2013 року. Головний офіс і основний хаб компанії розташовувалися у міжнародному – колишня українська авіакомпанія, що існувала з 1994 до 2013 року. Головний офіс і основний хаб компанії розташовувалися у міжнародному аеропорту "Бориспіль" . До банкрутства Аеросвіт мав найбільшу серед українських перевізників мережу регулярних міжнародних маршрутів, виконуючи внутрішні та міжнародні рейси самостійно або спільно з партнерами (код-шерінг) за більш ніж 107 напрямами, включно з далекомагістральними міжнародними маршрутами у В'єтнам, Китай, Індію, Таїланд, Шрі-Ланку, Канаду та США, а також з чартерними перевезеннями.