Украина ищет резервы бюджета на 2026 год. Гетманцев предупредил, что будет непросто
Финансирование государственного бюджета Украины в 2026 году с учетом неопределенности внешней помощи будет сверхсложной задачей. Об этом сказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Он рассказал, что провел встречу с представителями Международного валютного фонда, в частности, с главой миссии фонда Гевином Греем, где обсуждались вопросы привлечения финансовых резервов для государственного бюджета.
Гетманцев сказал, что видит три потенциальных источника:
→ детенизация экономики (он считает возможным собрать не менее $4 млрд дополнительно к бюджетному плану в этом году, с участием Государственной таможенной службы, Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности);
→ сокращение неэффективных бюджетных программ (например, кэшбека) и внедрение "военной цензуры" расходов;
→ привлечение дополнительных средств через облигации внутреннего государственного займа, используя банковскую ликвидность и средства местных бюджетов.
"Считаю, что повышение налогов нельзя рассматривать, пока не исчерпаны указанные выше ресурсы. Ситуация с финансированием в 2026 году сверхсложная. Работаем над поиском источников", — написал Гетманцев.
- Министерство финансов Украины считает, что государственный бюджет на 2025 год сформирован таким образом, чтобы обеспечить стабильность страны даже при продолжении военных действий в течение всего года. На эти нужды предусмотрено более 2,2 трлн грн, что составляет 26,3% ВВП страны.
- Министр Сергей Марченко говорил, что в 2025 году повышение налогов не планируется.
- В августе 2024 года Национальный банк предупредил о риске возвращения к эмиссионному финансированию бюджета в 2025-2026 годах при существенном сокращении международной помощи.