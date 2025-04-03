Украина ищет резервы бюджета на 2026 год. Гетманцев предупредил, что будет непросто

Глава финансового комитета Верховной Рады сказал, что ситуация с финансированием Украины в 2026 году сверхсложная

Фото: Даниил Гетманцев / Telegram

Финансирование государственного бюджета Украины в 2026 году с учетом неопределенности внешней помощи будет сверхсложной задачей. Об этом сказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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Он рассказал, что провел встречу с представителями Международного валютного фонда, в частности, с главой миссии фонда Гевином Греем, где обсуждались вопросы привлечения финансовых резервов для государственного бюджета.

Гетманцев сказал, что видит три потенциальных источника:

→ детенизация экономики (он считает возможным собрать не менее $4 млрд дополнительно к бюджетному плану в этом году, с участием Государственной таможенной службы, Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности);

→ сокращение неэффективных бюджетных программ (например, кэшбека) и внедрение "военной цензуры" расходов;

→ привлечение дополнительных средств через облигации внутреннего государственного займа, используя банковскую ликвидность и средства местных бюджетов.

"Считаю, что повышение налогов нельзя рассматривать, пока не исчерпаны указанные выше ресурсы. Ситуация с финансированием в 2026 году сверхсложная. Работаем над поиском источников", — написал Гетманцев.