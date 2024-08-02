Сокращение международной помощи увеличит вероятность возвращения к эмиссии – НБУ

Национальный банк прогнозирует, что внешняя финансовая помощь для Украины будет сокращаться. Это чревато возобновлением эмиссии

Фото: НБУ

Национальный банк не исключает возвращения к эмиссионному финансированию бюджета, как в 2022 году. Об этом идет речь в свежем инфляционном отчете.

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В базовый сценарий прогноза Национального банка закладывается постепенное сокращение внешней финансовой поддержки с $38 млрд в 2024 году до $31 млрд в 2025-м и $21 млрд в 2026-м.

Существует весомый, по мнению НБУ, риск, что суммы помощи окажутся меньше ожидаемых.

"Реализация такого риска приведет к увеличению вероятности возобновления эмиссионного финансирования бюджета в условиях ограниченной емкости внутреннего финансового рынка", – предупредил НБУ. Еще одним следствием сокращения помощи станет уменьшение международных резервов, что повлияет на внешнюю устойчивость государства и ухудшит курсовые, инфляционные ожидания.

НБУ в таком случае будет проводить более жесткую монетарную политику, чем в базовом сценарии.

Но есть и другой вариант.

Если будет запущен механизм Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), обеспеченный будущими доходами от обездвиженных российских активов, Украина может получить дополнительный финансовый ресурс с 2025 года.

Это снизит риски для своевременного и ритмичного поступления международного финансирования, позволит нарастить международные резервы и нивелировать влияние больших бюджетных расходов на валютный рынок с помощью валютных интервенций.

Тогда процентная политика может быть более мягкой, чем в базовом сценарии.