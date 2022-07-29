НБУ на примерах из истории показал, что печатать деньги во время войны – не лучшая идея

НБУ предупредил, что финансирование бюджета путём эмиссии ведет к гиперинфляции. Примеров множество – от Германии 1920-х до Хорватии и Сербии 1990-х

Фото: НБУ

Национальный банк заявил, что печатание денег для финансирования бюджета в условиях войны заканчивается гиперинфляцией, существенной долларизацией экономики, а в некоторых случаях – потерей монетарной независимости. Об этом свидетельствует практика других стран, которые в тот или иной период проходили через вооруженные конфликты, говорится в инфляционном отчете НБУ.

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Опыт этих стран различается, но НБУ выделяет две основные закономерности: временная фиксация курса – действенная мера для преодоления кризисных явлений, а масштабная монетизация дефицита бюджета – нет.

Источник: НБУ

"Масштабная монетизация существенно повышает риск галопирующего нелинейного роста инфляции и некоторых других отрицательных побочных эффектов", — заявили в НБУ.

Для примера Нацбанк приводит опыт таких стран:

→ Германии (инфляция в октябре 1923 29500% м/м),

→ Австрии (129% м/м в августе 1922 года),

→ Польши (275% м/м в октябре 1923 года),

→ Южной Кореи во время Корейской войны (213% г/г в 1951 году),

→ Сербии после распада Югославии (1.16 × 10¹⁴% г/г в январе 1994 года),

→ Израиля после Ливанской войны (480 г/г в ноябре 1984 года),

→ Хорватии (1890% г/г в сентябре 1993 года).

Чтобы стабилизировать ситуацию, необходима жесткая и независимая монетарная политика, фискальная консолидация и использование рыночных инструментов для наполнения бюджета, считают в Нацбанке.

"Одной из самых успешных считается стабилизационная программа Израиля, которая позволила в течение 1985-1986 годов снизить с 480% до 18% годовую инфляцию, вызванную военными действиями, предыдущей популистской политикой правительства и монетарным финансированием дефицита", — заявил НБУ. Впоследствии в 1990-х годах Израиль смог довести инфляцию до однознаковых уровней (5,4% к концу 1998 года).

Хорватия похожими мерами смогла замедлить инфляцию с 1839% в октябре 1993 года до 4% в октябре 1994 года.

НБУ отмечает, что Украина сталкивается с дополнительными вызовами, потому что война происходит на фоне рекордного возрастания глобальной инфляции, ухудшения мировых финансовых условий и падения "аппетита" инвесторов к рискам.