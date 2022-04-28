UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ намекнул, что правительство слишком полагается на эмиссию гривни

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 10:35
НБУ намекнул, что правительство слишком полагается на эмиссию гривни - Фото
Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк заявил, что правительство должно активизировать рыночные долговые привлечения, а не полагаться на эмиссионное финансирование НБУ. Это снизит риски для макрофинансовой стабильности и позволит избежать потери доверия к центробанку, говорится на сайте НБУ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

С начала войны НБУ выкупил военных облигаций на 70 млрд грн, из них в апреле – на 50 млрд грн.

Такой рост объемов выкупа облигаций связан с увеличением расходов бюджета на фоне сокращения налогов и уменьшения объемов международного финансирования. В марте доходы бюджета еще поддерживались авансовой уплатой налогов бизнесом и перечислением дивидендов государственными компаниями.

"Поддержка бюджета Национальным банком остается необходимой мерой, учитывая значительные оборонные, гуманитарные и социальные нужды. В то же время, позиция центробанка по финансированию неизменна – поддержка со стороны НБУ не может быть основным источником финансирования расходов правительства", – заявил регулятор.

Поэтому он предлагает активизировать рыночные размещения для привлечения средств банковской системы, ликвидность которой с начала войны выросла почти в полтора раза – до более чем 230 млрд грн.

НБУ считает важным как можно скорее полностью отказаться от финансирования дефицита государственного бюджета. Целесообразность дальнейшего выкупа ОВГЗ будет определяться отдельными решениями Национального банка.

  • Закон о Национальном банке запрещает НБУ предоставлять кредиты в национальной или иностранной валюте для финансирования расходов государственного бюджета. На период действия военного положения действие статьи 54, запрещавшей предоставление НБУ кредитов государству, приостановили.
  • Кабинет министров 24 февраля принял постановление о выпуске военных облигаций в 400 млрд грн. Денежные средства, привлеченные от размещения облигаций, пойдут в государственный бюджет.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
НБУ ОВГЗ эмиссия военные облигации
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 