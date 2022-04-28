НБУ намекнул, что правительство слишком полагается на эмиссию гривни

Национальный банк заявил, что правительство должно активизировать рыночные долговые привлечения, а не полагаться на эмиссионное финансирование НБУ. Это снизит риски для макрофинансовой стабильности и позволит избежать потери доверия к центробанку, говорится на сайте НБУ.

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С начала войны НБУ выкупил военных облигаций на 70 млрд грн, из них в апреле – на 50 млрд грн.

Такой рост объемов выкупа облигаций связан с увеличением расходов бюджета на фоне сокращения налогов и уменьшения объемов международного финансирования. В марте доходы бюджета еще поддерживались авансовой уплатой налогов бизнесом и перечислением дивидендов государственными компаниями.

"Поддержка бюджета Национальным банком остается необходимой мерой, учитывая значительные оборонные, гуманитарные и социальные нужды. В то же время, позиция центробанка по финансированию неизменна – поддержка со стороны НБУ не может быть основным источником финансирования расходов правительства", – заявил регулятор.

Поэтому он предлагает активизировать рыночные размещения для привлечения средств банковской системы, ликвидность которой с начала войны выросла почти в полтора раза – до более чем 230 млрд грн.

НБУ считает важным как можно скорее полностью отказаться от финансирования дефицита государственного бюджета. Целесообразность дальнейшего выкупа ОВГЗ будет определяться отдельными решениями Национального банка.

Закон о Национальном банке запрещает НБУ предоставлять кредиты в национальной или иностранной валюте для финансирования расходов государственного бюджета. На период действия военного положения действие статьи 54, запрещавшей предоставление НБУ кредитов государству, приостановили.

Кабинет министров 24 февраля принял постановление о выпуске военных облигаций в 400 млрд грн. Денежные средства, привлеченные от размещения облигаций, пойдут в государственный бюджет.

Андрей Водяный

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