Украина выпустит военные облигации на 400 млрд грн. Об этом на брифинге в Офисе президента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что наша экономика переориентируется на формат работы "все для экономики, все для фронта".

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"Правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд грн путем поэтапного выпуска военных облигаций", — сообщил Шмыгаль.

Сегодня, 25 февраля, министр обороны Алексей Резников подписал срочную Телеграмму, которой предусмотрено с 1 марта 2022 повышение военнослужащим ВСУ денежного довольствия.

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Наталия Софиенко

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