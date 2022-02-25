Украина выпустит военные облигации на 400 млрд грн
25.02.2022, 19:58
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Офиса президента)
Украина выпустит военные облигации на 400 млрд грн. Об этом на брифинге в Офисе президента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он подчеркнул, что наша экономика переориентируется на формат работы "все для экономики, все для фронта".
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"Правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд грн путем поэтапного выпуска военных облигаций", — сообщил Шмыгаль.
- Сегодня, 25 февраля, министр обороны Алексей Резников подписал срочную Телеграмму, которой предусмотрено с 1 марта 2022 повышение военнослужащим ВСУ денежного довольствия.
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