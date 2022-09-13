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Нацбанк выкупил военные облигации еще на 15 млрд гривень

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 11:21
Нацбанк выкупил военные облигации еще на 15 млрд гривень - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк дополнительно выкупил государственные облигации на 15 млрд гривень в сентябре. Об этом следует из данных регулятора.

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По состоянию на 12 сентября портфель облигаций внутреннего государственного займа  НБУ составлял 604,57 млрд грн, а по состоянию на 13 сентября достиг 619,57 млрд грн. Таким образом, всего в сентябре НБУ "напечатал" 30 млрд грн.

Фото: НБУ

В июне НБУ "напечатал" рекордных 100 млрд грн, а в апреле-мае – по 50 млрд грн. В июле-августе объемы упали до 30 млрд грн благодаря значительным поступлениям финансовой помощи от стран-партнеров.

По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины выросли на $3 млрд за месяц благодаря помощи партнеров.

  • Кабинет министров 24 февраля принял постановление о выпуске военных облигаций на сумму до 400 млрд грн. Деньги, привлеченные от размещения облигаций, идут в государственный бюджет.
  • 27 апреля НБУ намекнул, что правительство слишком полагается на этот инструмент. Нацбанк по состоянию на конец апреля выкупил военные облигации на сумму 70 млрд грн.
  • В июле заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что НБУ планирует выкуп гособлигаций для финансирования дефицита бюджета на 30 млрд гривень ежемесячно.

Читайте также: НБУ напечатал рекордное количество гривень. Госбюджет совсем пуст?

Наталія Фреїк
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