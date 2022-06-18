Национальный банк в июне выкупил военных облигаций на 70 млрд гривень, чтобы Министерству финансов было чем наполнить государственный бюджет. Фактически НБУ напечатал эти деньги, потому что взять их больше неоткуда.

Июньская партия напечатанных гривень стала рекордной за все время российского вторжения, и Нацбанк в очередной раз отметил необходимость рыночных заимствований вместо печатного станка. Однако западная помощь идет с опозданием, налогов государство собирает мало, а Министерство финансов не желает повышать ставки по облигациям.

Почему Минфин "уперся рогом", откуда брать деньги для бюджета и какие риски от печатания денег — в материале LIGA.net.

Бюджет наполнили на треть

Из-за войны доходы бюджета резко сократились, тогда как расходы на оборону выросли. Поэтому, когда наступает критическая ситуация с финансированием бюджета, Нацбанку приходится включать печатный станок — регулятор выкупает у Минфина военные облигации, наполняя бюджет.

И потребности в этом растут — в марте НБУ напечатал 20 млрд грн, в апреле и мае — по 50 млрд, а уже в начале июня пришлось "выручать" Минфин на 70 млрд. Нацбанк объяснил, почему сумма увеличилась: потребности бюджета большие, поступлений мало, а международная поддержка идет медленно.

Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, в мае расходы бюджета достигли 251 млрд грн. Основные из них:

От налоговой и таможни в бюджет поступило почти 83 млрд грн.

"Наши нужды не покрываются поступлениями даже на 30%. Поэтому сейчас наш основной трек — заимствовать. Речь идет как о внутренних, так и о внешних", — отметил Марченко.

Еще в апреле глава Минфина говорил о покрытии расходов бюджета собственными силами на 54%.

Минфин против Нацбанка

На уже упомянутом заседании комитета министр финансов обозначил свою позицию по финансированию бюджета:

"Конечно, один из основных инструментов финансирования дефицита бюджета — это выкуп военных облигаций со стороны Национального банка Украины. Потому что в целом мы не можем полностью покрыть наши потребности на средства только внешних источников, мы должны частично опираться на поддержку ликвидности со стороны Нацбанка".

В отличие от Минфина, НБУ считает печатание гривни крайней мерой, от которой он предпочел бы как можно быстрее отказаться. Регулятор настаивает на активизации рыночных заимствований на внутреннем рынке через покупку военных облигаций банками, а также юрлицами и физлицами.

Проблема в том, что Минфин отказывается повышать ставки по военным облигациям, несмотря на то, что Нацбанк повысил учетную ставку сразу на 15% — до 25%.

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"Минфин уперся рогом и не поднял ставки по военным облигациям, в то же время игроки рынка ожидали, что они будут расти. Поэтому и Минфин привлек 0,8 млрд грн, что вообще ничто, учитывая, какие расходы есть", — говорит в разговоре с LIGA.net экономист, исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

На первом после повышения учетной ставки аукционе Минфин привлек через облигации 810 млн грн, что крайне мало. Ставки по ОВГЗ остались старыми — 9,5-11%, в то время как при ключевой ставке 25% ожидался рост доходности военных облигаций до 20% и более.

Свою позицию Минфин озвучивал неоднократно: военные облигации не инструмент заработка, а способ поддержки страны в условиях войны.

"Наша цель — максимальная экономия средств государственного бюджета, и мы не можем позволить себе увеличивать стоимость обслуживания государственного долга и тратить на это средства, которые необходимо потратить на финансирование армии. Мы сохраним кривую доходности на довоенном уровне", — заявил о непреклонности позиции Минфина правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

В то же время НБУ поддерживает повышение ставок по военным облигациям и постоянно напоминает, что банки обладают большой ликвидностью, которую могли бы вкладывать в ОВГЗ. Но, в отличие от Минфина, Нацбанк не верит, что военные облигации можно продавать на одном лишь патриотизме.

"Граждане и бизнес возвращаются к экономической логике принятия решений. Так, предприятия пытаются максимизировать прибыль, а население — защитить сбережения", — говорится в ответе НБУ на запрос LIGA.net.

"Инфляционные ожидания около 20%, учетная ставка — 25%, а Минфин выходит и говорит: купите облигации по 11%. Рано или поздно Минфину придется что-то делать. Но возможно и не сделает ничего, если будет идти международная помощь", — соглашается Дмитрий Боярчук.

С помощью Запада не все так просто. Как напоминает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив в комментарии LIGA.net, с 24 февраля по 7 июня иностранные партнеры выделили не так много — $6,7 млрд, а с 28 мая почти ничего не прибавилось. Это еще один из ответов, почему Нацбанк включил печатный станок.

В чем опасность печатания денег

Необеспеченная эмиссия приводит к девальвации национальной валюты и, как следствие, к стремительной инфляции и уменьшению покупательской способности населения.

Тем не менее международная помощь пока позволяет частично компенсировать влияние эмиссии, указывает Дмитрий Боярчук. В частности, США объявили, что будут предоставлять Украине $1,5 млрд финансовой помощи ежемесячно.

"Если у вас есть подтверждение, что на львиную часть из этих напечатанных денег предоставят валюту, в условиях военного времени это допустимо. Эти деньги от США обеспечат напечатанные", — отмечает Боярчук.

Дело в том, что расходы бюджета — в гривне, поэтому свою валюту Минфин продает НБУ, который, в свою очередь, продает ее на валютном рынке. За проданную валюту НБУ получает гривню и выводит ее из обращения. Таким образом, напечатанная гривня абсорбируется.

Обратная сторона медали — валютные резервы Нацбанка уменьшаются. Так, за май НБУ продал на валютном рынке $3,411 млрд, а купил — $0,056 млрд. Негативное сальдо — $3,354 млрд. Но не абсорбировать напечатанную гривню еще хуже.

"Если будет необеспеченная эмиссия, это выльется в неконтролируемую девальвацию, ну или контролируемую, но болезненную для всех нас. Люди будут получать доходы, Минфин по своим планам будет отчитываться, что выполняет их, но платежеспособность этой гривни будет "немножко" другая. По-моему, политика сохранения стоимости денег — единственный правильный выход сейчас", — объясняет Боярчук.

Экономист считает, что в нынешней ситуации Нацбанк ведет себя более ответственно, в частности, предупреждая об опасности эмиссии: "Минфин говорит, что не хочет платить за обслуживание долга, но дело в том, что им нужно думать о сегодня — с минимальными потерями обеспечить сегодня финансирование бюджета".

Михаил Демкив отмечает, что ни разу страна с такой развитой финансовой системой не оказывалась в состоянии столь масштабной войны, поэтому нет однозначного ответа, кто прав. Сам он считает, что Минфину все же лучше повысить ставки по ОВГЗ и привлекать деньги на рынке, а не рассчитывать на печатный станок.

Есть ли другие источники наполнения бюджета

В условиях войны простор для маневра у правительства довольно ограниченный. Одна из идей Минфина — вернуть налоги на довоенный уровень, в частности, вернуть все пошлины и НДС на импортные товары, отмененные после вторжения РФ.

"Первые три месяца бизнес имел возможность воспользоваться этой поддержкой. Сейчас нужно поддержать также государство, которое финансирует армию. И эти расходы очень значительны", — говорил министр финансов.

В парламенте уже зарегистрирован соответствующий законопроект, однако пока депутаты его не приняли.

Как отмечает Михаил Демкив, возврат довоенного уровня налогов — один из вопросов, по которому НБУ и Минфин полностью солидарны. Однако самые большие надежды на помощь международных партнеров. Ее размеры должны увеличиться, уверен аналитик ICU.

Разделяет такой оптимизм и министр финансов Сергей Марченко. По его словам, Украина ожидает получить в июне $4,8 млрд внешней помощи и кредитов, в июле — более $4 млрд, а в целом до конца года — $20 млрд.

Какая будет помощь на самом деле, покажет время. "Особых вариантов (найти деньги где-то еще. — ред.) нет, мы будем зависеть от международной помощи", — заключает Дмитрий Боярчук.

Калашник Павел

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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