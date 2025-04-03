Україна шукає резерви для бюджету на 2026 рік. Гетманцев попередив, що буде непросто

Голова фінансового комітету Верховної Ради сказав, що ситуація з фінансуванням України у 2026 році є надскладною

Фото: Данило Гетманцев / Telegram

Фінансування державного бюджету України у 2026 році з урахуванням невизначеності щодо зовнішньої допомоги буде надскладним завданням. Про це сказав голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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Він розповів, що провів зустріч із представниками Міжнародного валютного фонду, зокрема з головою місії фонду Гевіном Греєм, де обговорювали питання залучення фінансових резервів для державного бюджету.

Гетманцев сказав, що бачить три потенційних джерела:

→ детінізація економіки (він вважає можливим зібрати щонайменше $4 млрд додатково до бюджетного плану цього року, з участю Державної митної служби, Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки);

→ скорочення неефективних бюджетних програм (наприклад, кешбеку) і впровадження "військової цензури" видатків;

→ залучення додаткових коштів через облігації внутрішньої державної позики, використовуючи банківську ліквідність і кошти місцевих бюджетів.

"Вважаю, що підвищення податків не можна розглядати, доки не вичерпані зазначені вище ресурси. Ситуація з фінансуванням у 2026 році є надскладною. Працюємо над винайденням джерел", – написав Гетманцев.