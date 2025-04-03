Україна шукає резерви для бюджету на 2026 рік. Гетманцев попередив, що буде непросто
Фінансування державного бюджету України у 2026 році з урахуванням невизначеності щодо зовнішньої допомоги буде надскладним завданням. Про це сказав голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Він розповів, що провів зустріч із представниками Міжнародного валютного фонду, зокрема з головою місії фонду Гевіном Греєм, де обговорювали питання залучення фінансових резервів для державного бюджету.
Гетманцев сказав, що бачить три потенційних джерела:
→ детінізація економіки (він вважає можливим зібрати щонайменше $4 млрд додатково до бюджетного плану цього року, з участю Державної митної служби, Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки);
→ скорочення неефективних бюджетних програм (наприклад, кешбеку) і впровадження "військової цензури" видатків;
→ залучення додаткових коштів через облігації внутрішньої державної позики, використовуючи банківську ліквідність і кошти місцевих бюджетів.
"Вважаю, що підвищення податків не можна розглядати, доки не вичерпані зазначені вище ресурси. Ситуація з фінансуванням у 2026 році є надскладною. Працюємо над винайденням джерел", – написав Гетманцев.
- Міністерство фінансів України вважає, що державний бюджет на 2025 рік сформований так, аби забезпечити стабільність країни навіть за умов продовження воєнних дій протягом всього року. На ці потреби передбачено понад 2,2 трлн грн, що становить 26,3% ВВП країни.
- Міністр Сергій Марченко казав, що у 2025 році підвищення податків не планується.
- У серпні 2024 року Національний банк попередив про ризик повернення до емісійного фінансування бюджету у 2025-2026 роках за умови суттєвого скорочення міжнародної допомоги.