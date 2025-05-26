"Деньги тают". Разведка ожидает серьезных проблем в экономике России до конца года
Служба внешней разведки Украины фиксирует существенное ухудшение состояния российской экономики из-за военных расходов. По словам главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, серьезные проблемы могут начаться уже в конце года.
"До начала полномасштабного вторжения в 2022 году Фонд национального благосостояния России составлял около $150 млрд. Сейчас осталось около $38 млрд. Деньги тают. Неликвидны еще одни их запасы – ценные бумаги. На сегодняшний день их невозможно продать", — сказал он в интервью Укринформу.
Фонд национального благосостояния России – "резерв" на черный день, который российские власти годами формировали благодаря нефтегазовым сверхдоходам бюджета.
"Золота было 2300 тонн – уже 1700. Было 164 миллиарда китайских юаней. Эти запасы тоже постепенно уменьшаются", – сказал Иващенко.
"К концу этого года мы ожидаем серьезных проблем в российской экономике, проблем с деньгами и трудовыми ресурсами. Ощутимым может стать кризис в энергетике, ЖКХ, а также – дефицит кадров", – сказал Иващенко.
- В начале 2025 года агентство Bloomberg написало, что относительно хороший период закончился и нынешний год будет годом затягивания поясов в России.
- The Economist в декабре 2024-го написал, что впервые с начала полномасштабной войны украинская экономика "здоровее", чем российская.