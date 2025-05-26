"Деньги тают". Разведка ожидает серьезных проблем в экономике России до конца года

Глава СВР спрогнозировал, когда российская экономика наконец начнет рушиться под давлением санкций и военных расходов

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Служба внешней разведки Украины фиксирует существенное ухудшение состояния российской экономики из-за военных расходов. По словам главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, серьезные проблемы могут начаться уже в конце года.

"До начала полномасштабного вторжения в 2022 году Фонд национального благосостояния России составлял около $150 млрд. Сейчас осталось около $38 млрд. Деньги тают. Неликвидны еще одни их запасы – ценные бумаги. На сегодняшний день их невозможно продать", — сказал он в интервью Укринформу.

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Фонд национального благосостояния России – "резерв" на черный день, который российские власти годами формировали благодаря нефтегазовым сверхдоходам бюджета.

"Золота было 2300 тонн – уже 1700. Было 164 миллиарда китайских юаней. Эти запасы тоже постепенно уменьшаются", – сказал Иващенко.

"К концу этого года мы ожидаем серьезных проблем в российской экономике, проблем с деньгами и трудовыми ресурсами. Ощутимым может стать кризис в энергетике, ЖКХ, а также – дефицит кадров", – сказал Иващенко.