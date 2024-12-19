"Нехватка власти, людей и денег". Несмотря на проблемы, экономика Украины сильнее, чем РФ

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Украинская экономика в целом приспособилась к реалиям военного времени. Она остается на четверть меньше, чем в 2021 году, но впервые с начала полномасштабной войны "здоровее", чем российская, по нескольким ключевым показателям. Об этом пишет The Economist.

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Нацбанк прогнозирует рост ВВП на 4% в 2024 году и на 4,3% в 2025 году. Валюта стабильна, а процентные ставки на уровне 13,5% остаются близкими к самым низким за последние 30 месяцев.

В то же время в России ставки вскоре должны достичь 23%, чтобы остановить падение рубля, а ВВП вырастет на 0,5-1,5% в 2025 году.

The Economist выделяет три этапа в экономической истории Украины с 2022 года:

В начале полномасштабного вторжения в стране ввели военное положение, уехало 14 млн человек. Действия НБУ подчинялись военным целям: финансирование половины государственного дефицита, строгий контроль за движением капитала и наполнение банков ликвидностью. Инфляция резко возросла, а ВВП сократился на треть. В середине 2022 года, когда Украина отразила наступление России на юге страны, ВВП стабилизировался, а НБУ вернулся к борьбе с инфляцией. В начале 2023 Украина подписала пакет с МВФ, Нацбанк прекратил монетизацию бюджетного дефицита. Государственные расходы выросли более чем в два раза и сейчас составляют две трети ВВП. Сейчас начинается третий этап, во время которого "экономика страны сталкивается с самыми большими угрозами: острой нехваткой власти, людей и денег".

С 2022 года Россия постоянно атакует украинскую энергосистему. Несмотря на постоянные ремонты, Украина может рассчитывать на менее половины из 36 ГВт генерирующих мощностей, которые она могла использовать до войны.

В то же время страна стала более подготовлена к атакам на энергосистему. В декабре Украина увеличила мощности по импорту электроэнергии из ЕС почти на четверть, производители пищевых продуктов ферментируют отходы своих производств в биогаз, фермеры имеют дизельные генераторы.

Другой проблемой является нехватка рабочей силы. С 2022 года мобилизация, миграция и война привели к сокращению рабочей силы более чем в пять раз – до 13 млн человек. Между министерствами экономики и обороны идет борьба за мобилизацию: где найти правильный баланс ради будущего страны.

Третья проблема – нехватка денег. Небольшие фермерские хозяйства и фирмы пытаются получить достаточное количество займов для финансирования своей деятельности, финансирование долгосрочных капитальных затрат практически невозможно. Компании, работающие с внутренними клиентами, также несут часть издержек, что приводит к росту инфляции.

Почти весь дефицит украинского бюджета примерно в 20% ВВП в 2025 году будет покрыт из внешних источников.

В то же время, издание отмечает, что Украина, вероятно, сможет выжить без американских денег в 2025 году. Вместе с траншем в размере 18 млрд евро, который ЕС согласился предоставить в рамках предыдущей программы, взносы других членов G7 восполнят дефицит.

У Украины также есть значительные валютные резервы. По прогнозам, к концу 2024 года они вырастут до $43 млрд – пяти месяцев импорта.

"Но если Америка выйдет из программы, Украина может оказаться в безвыходном положении в 2026 году. Правительства стран ЕС, испытывающие нехватку средств и политически слабые, могут столкнуться с трудностями, чтобы оплатить еще один большой счет. А возможности Украины собирать больше налогов внутри страны ограничены", – пишет издание.