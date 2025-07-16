Международный уголовный суд попросили признать Набиуллину соучастницей преступлений Путина

Правозащитники подали на Набиуллину в суд за "рублизацию" Херсонской области

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина (фото - EPA)

Правозащитные организации подали в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге на главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину за соучастие в военных преступлениях на оккупированной территории Херсонской области. Об этом говорится в совместном заявлении LexCollective, B4Ukraine и Украинской правовой консультативной группы (ULAG).

16 июля правозащитники передали МУС доказательства причастности руководства Центрального банка России, Минфина РФ, руководителей подконтрольных России банков и администрации части оккупированной Херсонской области к систематическим преступлениям против гражданского населения Украины.

"Это первое всеобъемлющее юридическое представление, направленное непосредственно на финансовую архитектуру незаконной оккупации", – отмечается в заявлении.

Правозащитники утверждают, что через принудительную "рублизацию", обесценивание гривни и введение российской финансовой системы РФ целенаправленно подрывала украинскую государственность в Херсонской области. Доступ к базовым услугам – медицине, образованию, пенсиям – жителям предоставлялся только после принятия российского гражданства.

"Это представление разоблачает, как Россия превратила банковскую систему в инструмент оккупации", – заявила директор ULAG Надежда Волкова.

"Современные конфликты выходят за пределы боевых действий – в этом деле речь идет об экономическом оружии", – добавила соисполнительный директор LexCollective Кристин Розелла.

Заявление подано в рамках статьи 15 Римского статута, позволяющей прокурору МУС самостоятельно начать расследование.

"Это дело дополняет текущее расследование Офиса прокурора по ситуации в Украине и может привести к выдвижению официальных обвинений против указанных лиц", – говорится в заявлении.

Кроме трех организаций-подателей, дело поддерживают KSE Institute, FIND и другие исследовательские инициативы, специализирующиеся на военных преступлениях, санкционной политике и восстановлении Украины после российской агрессии.