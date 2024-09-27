СБУ признала главу Центробанка РФ соучастницей военной агрессии против Украины

Фото: EPA

Служба безопасности Украины обновила подозрение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной. В рамках этого дела Украина, возможно, попытается конфисковать $300 млрд замороженных активов ЦБ РФ, говорится на сайте СБУ и Офиса генпрокурора.

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В начале 2023 года Набиуллина получила от СБУ подозрение по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (сепаратизм) за введение рубля на временно оккупированных территориях Украины.

Теперь ей инкриминируют соучастие в ведении агрессивной войны против Украины – ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.

"Согласно материалам дела и выводам независимых исследований, руководительница этого финансового учреждения Эльвира Набиуллина была заранее проинформирована о планах Путина о полномасштабном вторжении в наше государство и принимала решения Центробанка, которые обеспечили военную агрессию. Для этого, по версии расследования, Набиуллина изменила стратегию работы Центробанка для поддержки оккупации, избежания санкций, примененных к РФ за вторжение в Украину, а также для облегчения финансирования оккупационных группировок страны-агрессора", — говорится в сообщении СБУ.

Служба безопасности Украины указывает, что $300 млрд, которые находятся на счетах российского Центробанка, открытых в иностранных юрисдикциях, фактически являются одним из инструментов ведения войны.

На основании доказательной базы, эта сумма в перспективе может подлежать конфискации в качестве средств юридического лица, к которому будут применены меры уголовно-правового характера.