СБУ визнала главу Центробанку РФ співучасницею воєнної агресії проти України
Служба безпеки України оновила підозру голові Центрального банку Росії Ельвірі Набіулліній. У межах цієї справи Україна, можливо, спробує конфіскувати $300 млрд заморожених активів ЦБ РФ, йдеться на сайті СБУ й Офісу генпрокурора.
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На початку 2023 року Набіулліна отримала від СБУ підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (сепаратизм) за впровадження рубля на тимчасово окупованих територіях України.
Тепер їй інкримінують співучасть у веденні агресивної війни проти України – ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.
"За матеріалами справи й висновками незалежних досліджень, керівниця цієї фінансової установи Ельвіра Набіулліна була завчасно поінформована про плани Путіна щодо повномасштабного вторгнення у нашу державу і приймала рішення Центробанку, які забезпечили військову агресію. Для цього, за версією розслідування, Набіулліна змінила стратегію роботи Центробанку задля підтримки окупації, уникнення санкцій, застосованих до РФ за вторгнення в Україну, а також для полегшення фінансування окупаційних угруповань країни-агресора", – йдеться в повідомленні СБУ.
Служба безпеки України вказує, що $300 млрд, які перебувають на рахунках російського Центробанку, відкритих в іноземних юрисдикціях, фактично є одним з інструментів ведення війни.
На підставі доказової бази, ця сума у перспективі може підлягати конфіскації як кошти юридичної особи, до якої будуть застосовані заходи кримінально-правового характеру.
- У липні голова Національного банку Андрій Пишний назвав голову Центробанку Росії Ельвіру Набіулліну співучасницею злочинів Володимира Путіна.
- У червні 2024 року лідери країн-членів Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада) погодилися надати Україні $50 млрд, використавши для цього майбутні доходи від заморожених активів Російської Федерації.
- Україна наполягає на конфіскації всіх заморожених активів Росії: $50 млрд – лише перший крок.