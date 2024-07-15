Україна наполягає на конфіскації заморожених активів Росії: $50 млрд – лише перший крок

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна впевнено проходить 2024 рік, а далі потрібні гроші

Фото: пресслужба Кабміну

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не відмовилася від претензій на всі заморожені російські активи. Про це він сказав під час зустрічі з виконавчим директором Світового банку Юджином Руггенатом, який приїхав з візитом до Києва.

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"Цінуємо фінансову допомогу наших партнерів, зокрема США, ЄС та МВФ. Цей рік проходимо впевнено. Працюємо, щоб наступний рік був так само прогнозованим і стабільним", – цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Україна розраховує, що пройти 2025 рік вдасться завдяки використанню заморожених на Заході російських суверенних активів. Країни Великої сімки погодили план, який дозволить Україні отримати $50 млрд від майбутніх доходів, які принесуть ці активи.

"Це лише перший крок. Наша мета — конфіскація всіх заморожених активів РФ", – сказав Шмигаль.

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