Україна наполягає на конфіскації заморожених активів Росії: $50 млрд – лише перший крок
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не відмовилася від претензій на всі заморожені російські активи. Про це він сказав під час зустрічі з виконавчим директором Світового банку Юджином Руггенатом, який приїхав з візитом до Києва.
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"Цінуємо фінансову допомогу наших партнерів, зокрема США, ЄС та МВФ. Цей рік проходимо впевнено. Працюємо, щоб наступний рік був так само прогнозованим і стабільним", – цитує Шмигаля пресслужба уряду.
Україна розраховує, що пройти 2025 рік вдасться завдяки використанню заморожених на Заході російських суверенних активів. Країни Великої сімки погодили план, який дозволить Україні отримати $50 млрд від майбутніх доходів, які принесуть ці активи.
"Це лише перший крок. Наша мета — конфіскація всіх заморожених активів РФ", – сказав Шмигаль.
- У червні 2024 року лідери країн-членів Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада) погодилися надати Україні $50 млрд, використавши для цього майбутні доходи від заморожених активів Російської Федерації.
- Поки цей механізм не запустили, Україна мала б отримувати від Євросоюзу відрахування з поточних доходів, які приносять ці активи. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель казав, що перший транш у 1,4 млрд євро нададуть протягом першого тижня липня, але цього не сталося.
- Саудівська Аравія на початку цього року в приватному порядку натякнула, що може продати деякі європейські боргові зобов'язання, якщо G7 наважиться конфіскувати заморожені активи Росії.