Украина настаивает на конфискации замороженных активов РФ: $50 млрд – только первый шаг

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина уверенно проходит 2024 год, а дальше нужны деньги

Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не отказалась от претензий на все замороженные активы. Об этом он сказал во время встречи с приехавшим с визитом в Киев исполнительным директором Всемирного банка Юджином Руггенатом.

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"Ценим финансовую помощь наших партнеров, в том числе США, ЕС и МВФ. Этот год проходим уверенно. Работаем, чтобы следующий год был столь же прогнозируемым и стабильным", — цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Украина рассчитывает, что пройти 2025 года удастся благодаря использованию замороженных на Западе российских суверенных активов. Страны Большой семерки согласовали план, позволяющий Украине получить $50 млрд от будущих доходов, которые принесут эти активы.

"Это только первый шаг. Наша цель – конфискация всех замороженных активов РФ", — сказал Шмыгаль.

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