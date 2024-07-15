Украина настаивает на конфискации замороженных активов РФ: $50 млрд – только первый шаг
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не отказалась от претензий на все замороженные активы. Об этом он сказал во время встречи с приехавшим с визитом в Киев исполнительным директором Всемирного банка Юджином Руггенатом.
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"Ценим финансовую помощь наших партнеров, в том числе США, ЕС и МВФ. Этот год проходим уверенно. Работаем, чтобы следующий год был столь же прогнозируемым и стабильным", — цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.
Украина рассчитывает, что пройти 2025 года удастся благодаря использованию замороженных на Западе российских суверенных активов. Страны Большой семерки согласовали план, позволяющий Украине получить $50 млрд от будущих доходов, которые принесут эти активы.
"Это только первый шаг. Наша цель – конфискация всех замороженных активов РФ", — сказал Шмыгаль.
- В июне 2024 года лидеры стран-членов Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) согласились выделить Украине $50 млрд, использовав для этого будущие доходы от замороженных активов Российской Федерации.
- Пока этот механизм не запустили, Украина должна получать от Евросоюза отчисления из текущих доходов, которые приносят эти активы. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что первый транш в 1,4 млрд евро будет предоставлен в течение первой недели июля, но этого не произошло.
- Саудовская Аравия в начале этого года в частном порядке намекнула, что может продать некоторые европейские долговые обязательства, если G7 решится конфисковать замороженные активы России.