Bloomberg: Саудовская Аравия непублично предостерегла G7 от конфискации активов России

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Саудовская Аравия в начале этого года в частном порядке намекнула, что может продать некоторые европейские долговые обязательства, если G7 решится конфисковать замороженные активы России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Один из них описал эти предупреждения как скрытую угрозу.

По словам двух собеседников, саудовцы в разговорах конкретно указали долговые обязательства, выпущенные Министерством финансов Франции.

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Вложения Саудовской Аравии в евро и французские облигации могут достигать десятков миллиардов евро. Продажа этого объема, скорее всего, не имела бы существенного значения, но за Саудовской Аравией могли бы потянуться другие страны.

Позиция Саудовской Аравии изменилась после того, как страны G7 предложили альтернативный способ использования российских активов, не предусматривающий их конфискацию.

Собеседники Bloomberg не знают, с чем связаны угрозы Саудовской Аравии – то ли она боялась создания прецедента, который в будущем мог бы быть использован против других стран, то ли проявила солидарность с Россией. Не исключено, что Саудовская Аравия просто блефовала – для стран Персидского залива не так много надежных альтернатив, которыми можно было бы заменить доллар и евро.

"Каковы бы ни были мотивы, шаг Саудовской Аравии подчеркивает рост ее влияния на мировой арене и трудности Большой семерки в том, чтобы заручиться поддержкой так называемых стран Глобального Юга для Украины перед лицом агрессии России", — пишет агентство.