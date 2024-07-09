Bloomberg: Саудівська Аравія непублічно застерегла G7 від конфіскації російських активів

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Саудівська Аравія на початку цього року в приватному порядку натякнула, що може продати деякі європейські боргові зобов'язання, якщо G7 наважиться конфіскувати заморожені активи Росії. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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Одне з них описало ці попередження як приховану погрозу.

За словами двох співрозмовників, саудівці у розмовах конкретно вказали боргові зобов'язання, випущені Міністерством фінансів Франції.

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Вкладення Саудівської Аравії у євро та французькі облігації можуть сягати десятків мільярдів євро. Продаж цього обсягу, найімовірніше, не мав би суттєвого значення, але за Саудівською Аравією могли б потягнутися інші країни.

Позиція Саудівської Аравії змінилася після того, як країни G7 запропонували альтернативний спосіб використання російських активів, який не передбачає їхньої конфіскації.

Співрозмовники Bloomberg не знають, з чим пов'язані погрози Саудівської Аравії – чи то вона боялася створення прецеденту, який у майбутньому міг би бути використаний проти інших країн, чи то проявила солідарність з Росією. Не виключено, що Саудівська Аравія просто блефувала – для країн Перської затоки не так багато надійних альтернатив, якими можна було б замінити долар і євро.

"Якими б не були мотиви, крок Саудівської Аравії підкреслює зростання її впливу на світовій арені та труднощі Великої сімки в зарученні підтримкою так званих країн Глобального Півдня для України перед обличчям агресії Росії", – пише агентство.