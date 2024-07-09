Bloomberg: Саудівська Аравія непублічно застерегла G7 від конфіскації російських активів
Саудівська Аравія на початку цього року в приватному порядку натякнула, що може продати деякі європейські боргові зобов'язання, якщо G7 наважиться конфіскувати заморожені активи Росії. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.
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Одне з них описало ці попередження як приховану погрозу.
За словами двох співрозмовників, саудівці у розмовах конкретно вказали боргові зобов'язання, випущені Міністерством фінансів Франції.
Вкладення Саудівської Аравії у євро та французькі облігації можуть сягати десятків мільярдів євро. Продаж цього обсягу, найімовірніше, не мав би суттєвого значення, але за Саудівською Аравією могли б потягнутися інші країни.
Позиція Саудівської Аравії змінилася після того, як країни G7 запропонували альтернативний спосіб використання російських активів, який не передбачає їхньої конфіскації.
Співрозмовники Bloomberg не знають, з чим пов'язані погрози Саудівської Аравії – чи то вона боялася створення прецеденту, який у майбутньому міг би бути використаний проти інших країн, чи то проявила солідарність з Росією. Не виключено, що Саудівська Аравія просто блефувала – для країн Перської затоки не так багато надійних альтернатив, якими можна було б замінити долар і євро.
"Якими б не були мотиви, крок Саудівської Аравії підкреслює зростання її впливу на світовій арені та труднощі Великої сімки в зарученні підтримкою так званих країн Глобального Півдня для України перед обличчям агресії Росії", – пише агентство.
- У червні 2024 року лідери країн-членів Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада) погодилися надати Україні $50 млрд, використавши для цього майбутні доходи від заморожених активів Російської Федерації.
- Поки цей механізм не запустили, Україна мала б отримувати від Євросоюзу відрахування з поточних доходів, які приносять ці активи. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель казав, що перший транш у 1,4 млрд євро нададуть протягом першого тижня липня, але цього так і не сталося.