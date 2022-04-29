Украинские банки за первый месяц войны получили 10 млрд грн убытков

Украинские банки в марте 2022 года в результате войны получили 10,07 млрд грн убытков, сообщил в пятницу Национальный банк.

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С началом полномасштабной войны банки ввели кредитные каникулы и снизили комиссии за использование своих услуг. Это отрицательно отразилось на процентных и комиссионных доходах, в то время как операционный результат банков оставался положительным.

Отрицательный финансовый результат банковской системы в основном определило формирование крупных резервов "под войну": за три месяца они отложили 21,57 млрд грн, из них в марте – 15,86 млрд грн.

По итогам первого квартала украинские банки получили 160 млн грн убытков.

По состоянию на 1 апреля из 69 платежеспособных банков 44 банка были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 5,85 млрд грн, 25 – убыточными с убытком 6,01 млрд грн.

"Национальному банку очень важно видеть реальное положение дел в банковской системе. Поэтому, какими бы ни были убытки по результатам войны, мы призываем банки не скрывать их путем "украшения" отчетности. Без этого нам сложно будет внедрить эффективный план оздоровления банковской системы после победы. Банковская система имеет значительный запас прочности, чтобы поглотить временные негативные последствия войны. В то же время финансовые учреждения в случае необходимости будут иметь время на восстановление финансовой устойчивости", – прокомментировал заместитель председателя Национального банка Ярослав Матузка.

НБУ после начала военного вторжения России отозвал банковскую лицензию и ликвидировал находящиеся под контролем РФ банки. С рынка вывели Международный резервный банк, который на 100% принадлежит Сбербанку России, и Проминвестбанк, на 99,77% принадлежащий российскому госбанку ВЭБ.РФ.

В последний раз украинская банковская система продемонстрировала квартальный убыток во втором квартале 2018 года из-за значительных объемов формирования резервов одним из крупных банков.

В 2021 году прибыль банков была рекордной за всю историю – 77,5 млрд грн.

Андрей Водяный

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