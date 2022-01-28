Прибыль банковского сектора Украины обновила исторический рекорд

Прибыль банковского сектора в 2021 году, по предварительным данным, достигла рекордных 77,5 млрд грн. Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко во время конференции "Валютная и монетарная политика НБУ" .

"По оперативным данным, прибыль банковской системы за 2021 год составила 77,5 млрд грн. Это рекордная прибыль за последние годы, и именно эти средства могут быть использованы для наращивания капитала и увеличения кредитования", – заявил глава НБУ.

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Предыдущий максимум составлял 58,3 млрд грн в 2019 году.

В 2020 году прибыльность банковского сектора снизилась до 39,7 млрд грн.

Самыми прибыльными банками на осень 2021 года были ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ и Сбербанк (сейчас – МР Банк).

В ноябре 2021 года НБУ обязал все банки разработать антикризисные планы на случай существенного ухудшения финансового состояния.

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Андрей Водяный

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