Прибыль банковского сектора Украины обновила исторический рекорд
28.01.2022, 12:59
Фото: depositphotos.com
Прибыль банковского сектора в 2021 году, по предварительным данным, достигла рекордных 77,5 млрд грн. Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко во время конференции "Валютная и монетарная политика НБУ" .
"По оперативным данным, прибыль банковской системы за 2021 год составила 77,5 млрд грн. Это рекордная прибыль за последние годы, и именно эти средства могут быть использованы для наращивания капитала и увеличения кредитования", – заявил глава НБУ.
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Предыдущий максимум составлял 58,3 млрд грн в 2019 году.
В 2020 году прибыльность банковского сектора снизилась до 39,7 млрд грн.
- Самыми прибыльными банками на осень 2021 года были ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ и Сбербанк (сейчас – МР Банк).
- В ноябре 2021 года НБУ обязал все банки разработать антикризисные планы на случай существенного ухудшения финансового состояния.
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