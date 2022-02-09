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Прибыль банковского сектора достигла исторического максимума

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 08:45
Прибыль банковского сектора достигла исторического максимума - Фото
Национальный банк Украины (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)

В 2021 году платежеспособные банки получили исторически рекордные 77,5 млрд грн чистой прибыли, что почти вдвое больше, чем в 2020 году (39,7 млрд грн), и на 33% больше, чем в докризисном 2019 году (58,4 млрд грн). Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

В четвертом квартале прошлого года чистая прибыль банков была самой большой, когда дополнительно к рекордным темпам роста процентного дохода банки расформировали резервы — 26,1 млрд грн, что в 12,6 раза больше по сравнению с ІV кварталом 2020 года.

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Как отметили в НБУ, главными факторами прибыльности банковского сектора в 2021 году стали рост операционной эффективности и существенное сокращение отчислений в резервы.

Годовой прирост чистого процентного и комиссионного доходов составил 39% и 25% соответственно. Этому способствовало увеличение процентных доходов от кредитования, которое оживилось после кризиса. Дальнейший рост объема безналичных операций обеспечил увеличение комиссионных доходов банков.

Быстрый рост чистых процентных и комиссионных доходов, по сравнению с операционными расходами, повысил операционную эффективность банков. Отчисления в резервы под кредиты за год сократились на 58%. Кроме того, были расформированы ранее зарезервированные средства, связанные с юридическими рисками.

По состоянию на 1 января 2022 года из 71 платежеспособного банка 66 были прибыльными и получили чистую прибыль 77,9 млрд грн, что перекрыло убытки пяти банков на общую сумму 0,4 млрд грн.

Пять наиболее прибыльных банков сформировали 67% всей прибыли.

  • По данным Минфина, во втором квартале 2021 года прибыль госбанков выросла в три раза, по сравнению с первым кварталом – до 10,8 млрд грн.

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Наталия Софиенко
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НБУ банки прибыль банков
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