UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ПриватБанк избрал трех новых членов правления

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 16:15
ПриватБанк избрал трех новых членов правления - Фото
Фото: depositphotos.com

По результату конкурсного отбора наблюдательного совета ПриватБанка избраны три новых члена правления банка. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.  

В частности, Дмитрий Мусиенко избран членом правления по вопросам розничного бизнеса. Евгений Заиграев – членом правления по вопросам малого и среднего бизнеса. Антон Разумный – членом правления по вопросам комплаенса. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Назначения Дмитрия Мусиенко и Евгения Заиграева вступают в силу с 15 сентября 2022 года. Назначение Антона Разумного ступит в силу после согласования Национального Банка Украины. 

Также прекращает работу в ПриватБанке заместитель председателя правления по вопросам развития бизнеса Разван Мунтеану. Он принял решение продолжить свой карьерный путь вне банка с 14 сентября 2022 года, говорится в сообщении. 

До новых назначений, правление ПриватБанка включало председателя Герхарда Бьоша и пять его заместителей. В наблюдательный совет ПриватБанка входят семь человек. 

  • 8 июня 2021 года НБУ согласовал Герхарда Бьоша на пост главы правления ПриватБанка.  
  • Прибыль ПриватБанка из-за войны упала вдвое, недополученные доходы оцениваются миллиардами.  

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости 

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацбанк набсовет приватбанка правление приватбанка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 