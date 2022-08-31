ПриватБанк избрал трех новых членов правления

По результату конкурсного отбора наблюдательного совета ПриватБанка избраны три новых члена правления банка. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

В частности, Дмитрий Мусиенко избран членом правления по вопросам розничного бизнеса. Евгений Заиграев – членом правления по вопросам малого и среднего бизнеса. Антон Разумный – членом правления по вопросам комплаенса.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Назначения Дмитрия Мусиенко и Евгения Заиграева вступают в силу с 15 сентября 2022 года. Назначение Антона Разумного ступит в силу после согласования Национального Банка Украины.

Также прекращает работу в ПриватБанке заместитель председателя правления по вопросам развития бизнеса Разван Мунтеану. Он принял решение продолжить свой карьерный путь вне банка с 14 сентября 2022 года, говорится в сообщении.

До новых назначений, правление ПриватБанка включало председателя Герхарда Бьоша и пять его заместителей. В наблюдательный совет ПриватБанка входят семь человек.

8 июня 2021 года НБУ согласовал Герхарда Бьоша на пост главы правления ПриватБанка.

Прибыль ПриватБанка из-за войны упала вдвое, недополученные доходы оцениваются миллиардами.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.