Генераторы, бесперебойники и Starlink: ПриватБанк запустил льготное кредитование бизнеса

Государственный ПриватБанк запустил программу льготного кредитования украинского малого бизнеса и предпринимателей на покупку электрогенераторов, систем бесперебойного питания и Starlink, сообщает пресс-служба банка.

Получить кредит на обеспечение бесперебойной работы бизнес-клиенты банка могут по упрощенной процедуре и без лишней бюрократии – принятие решения о финансировании будет быстрым.

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Кредит на бесперебойность работы от 20 000 до 300 000 грн предусматривает аванс 10% и погашение долга равными частями в течение года.

По одному кредитному договору клиенты могут приобрести сразу до пяти единиц оборудования, а процентная ставка – от 0% по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Заявку на получение "кредита для бесперебойности работы" можно подать здесь.

За 10 месяцев 2022 года прибыль украинских банков сократилась более чем в пять раз.

Наталія Софієнко

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