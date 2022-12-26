Прибыль украинских банков упала в пять раз за 10 месяцев

За 10 месяцев 2022 года прибыль украинских банков сократилась более чем в пять раз. Об этом сообщает Опендатабот.

Банки заработали всего 11 млрд грн, в прошлом году за этот же период было 58 млрд грн.

Из 67 банков в Украине почти треть – 21 банк – завершили период с убытком в 19 млрд грн. Общая прибыль банков с "плюсовым" балансом за 10 месяцев составила 30 млрд грн.

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Доля государственных банков в общей прибыли – самая большая. За год их процент возрос до 62,5%. Доли банков с иностранным капиталом сократились до 26%, а банков с частным капиталом – с 18% до 11,5% в 2022 году.

Топ самых прибыльных банков:

На первом месте – ПриватБанк с прибылью в 17,8 млрд грн. Это на 33% меньше, чем в прошлом. Но в целом именно доля Привата составляет 59% прибыли всех банков с положительным капиталом.

Укргазбанк, Альфа-банк, Укрэксимбанк — сейчас имеют большие убытки и замыкают рейтинг банков по доходности.

Некоторые банки улучшили свои показатели по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году. Так, прибыль УкрСиббанка в 2022 году составляет 2,62 млрд грн против 1,22 млрд грн. А Ситибанк увеличил свою прибыль на 36% и заработал 1,9 млрд грн против 1,4 млрд грн в 2021 году.

Из 16 банков с иностранным капиталом только 9 вышли в плюс по результатам десяти месяцев работы. Общая прибыль этой группы финучреждений составляет 7,9 млрд грн. Интересно, что львиная доля – 89%, или 7 млрд грн, – приходится на треть из них: УкрСиббанк (2,6 млрд грн), Райффайзен (2,5 млрд грн) и Ситибанк (1,9 млрд грн).

Общая прибыль банков с частным капиталом с положительным балансом за десять месяцев составила 3,46 млрд грн. Более трети — 36%, или 1,26 млрд грн, — заработал Универсал Банк.

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Наталія Софієнко

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