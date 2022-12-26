UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Прибыль украинских банков упала в пять раз за 10 месяцев

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 10:13
Прибыль украинских банков упала в пять раз за 10 месяцев - Фото
ПриватБанк (Фото: depositphotos.com)

За 10 месяцев 2022 года прибыль украинских банков сократилась более чем в пять раз. Об этом сообщает Опендатабот.

Банки заработали всего 11 млрд грн, в прошлом году за этот же период было 58 млрд грн.

Из 67 банков в Украине почти треть – 21 банк – завершили период с убытком в 19 млрд грн. Общая прибыль банков с "плюсовым" балансом за 10 месяцев составила 30 млрд грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Доля государственных банков в общей прибыли – самая большая. За год их процент возрос до 62,5%. Доли банков с иностранным капиталом сократились до 26%, а банков с частным капиталом – с 18% до 11,5% в 2022 году.

Прибыль украинских банков упала в пять раз за 10 месяцев

Топ самых прибыльных банков:

На первом месте – ПриватБанк с прибылью в 17,8 млрд грн. Это на 33% меньше, чем в прошлом. Но в целом именно доля Привата составляет 59% прибыли всех банков с положительным капиталом.

Укргазбанк, Альфа-банк, Укрэксимбанк  — сейчас имеют большие убытки и замыкают рейтинг банков по доходности.

Некоторые банки улучшили свои показатели по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году. Так, прибыль УкрСиббанка в 2022 году составляет 2,62 млрд грн против 1,22 млрд грн. А Ситибанк увеличил свою прибыль на 36% и заработал 1,9 млрд грн против 1,4 млрд грн в 2021 году.

Из 16 банков с иностранным капиталом только 9 вышли в плюс по результатам десяти месяцев работы. Общая прибыль этой группы финучреждений составляет 7,9 млрд грн. Интересно, что львиная доля – 89%, или 7 млрд грн, – приходится на треть из них: УкрСиббанк (2,6 млрд грн), Райффайзен (2,5 млрд грн) и Ситибанк (1,9 млрд грн).

Общая прибыль банков с частным капиталом с положительным балансом за десять месяцев составила 3,46 млрд грн. Более трети — 36%, или 1,26 млрд грн, — заработал Универсал Банк.

Читайте также: НБУ заставляет банки больше резервировать, но есть лазейка. Депозиты станут более интересными

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПриватБанк банки в Украине рейтинг банков 2022
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 