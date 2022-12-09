8 декабря правление Национального банка Украины в очередной раз не изменило учетную ставку. В то же время изменились требования регулятора к банкам: теперь текущие счета должны резервироваться сильнее. Новостей о курсе валют не было, а комментарии по этому поводу были сдержаны.

О чем сообщило руководство НБУ, что меняется для банков и почему банковские депозиты должны стать более интересными для вкладчиков — расскажет LIGA.net.

Постоянная учетная ставка

Уже четвертый раз подряд пресс-брифинг НБУ по решениям по монетарной политике начался со слов "сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых". На таком уровне она держится с июня, когда ее подняли с уровня 10%.

Инфляция в Украине за это время увеличилась до 26,6% в октябре с 10% в начале года. Это неприятный показатель, однако, как отмечают в Нацбанке и говорит исследование Elements, не самая плохая для воюющей страны.

"Ситуация с инфляцией остается абсолютно контролируемой. Да, она у нас повысилась до почти 27%. И она не столь высока по сравнению со странами Центрально-Восточной Европы", — подчеркнул Сергей Николайчук, замглавы НБУ.

Соседние невоюющие Молдова и Венгрия имеют инфляцию почти 35% и 23% соответственно, Польша – 17%, Румыния и Словакия – по 15%. Сравнивать с 84% инфляции в Турции нет смысла — в мировом зачете стран с самой высокой инфляцией воюющая Украина заняла всего 19 место.

Однако головокружение от успехов в НБУ не испытывают. "Нам хотелось бы иметь лучшую трансмиссию повышения учетной в другие ставки: прежде всего в депозитные ставки коммерческих банков", – отметил Николайчук.

В регуляторе ожидают, что этому поможет новое требование к банкам. Оно должна высушить рынок от огромной ликвидности (профицит ликвидности на 8 декабря составил 381 млрд грн) и будет способствовать переходу 25-процентной учетной в реальные ставки на рынке.

Новые условия резервирования

Новинкой пресс-брифинга стало повышение норматива обязательного резервирования по текущим счетам в гривне и в иностранной валюте на 5 п.п. На простом языке теперь банкам придется откладывать в резерв большую долю денег, которые им приносят клиенты.

"До этого были требования резервирования 0% по текущим счетам в гривне и 10% в валюте. Теперь будет 5% по гривневым и 15% по валютным счетам", – объяснил LIGA.net финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Текущий или расчётный счет в банке – это классический вид счета, к которому относятся, например, обычные карточные счета. Срочные (депозитные) счета, когда средства обязательно остаются в банке на определенное время, являются противовесом текущим счетам.

Если клиент держал в банке 50 000 грн и $1 000 на текущих счетах, ранее банк был обязан отложить в резервы 0 грн (старые 0% в грн) и $100 (старые 10% в валюте). Сейчас придется отложить 2500 грн (новые 5% по грн) и $150 (новые 15% в валюте).

В то же время, как рассказал Невмержицкий, банку необязательно формировать резервы исключительно наличными. Банк сможет 50% этих новых обязательных резервов держать как ОВГЗ.

"Мы позволим банкам покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ", – отметил на пресс-брифинге глава НБУ Андрей Пышный. Список таких ценных бумаг будет определяться отдельным решением регулятора.

То есть эти деньги могут не просто лежать в резервах, а работать, получать банку процент от Министерства финансов. НБУ одновременно подсушивает ликвидность и создает новых клиентов для Минфина, который на следующий год планирует отказаться от эмиссионного финансирования дефицита бюджета — печати денег.

Депозиты станут более интересными

В дополнение к предыдущим целям этот шаг стимулирует банки делать клиентам более интересные предложения и депозитные продукты. Новая норма не затронула этот вид счетов, резервирование по ним остается ниже.

"По срочным депозитам требование резервирования осталось неизменным – 0% в гривне и 10% в валюте", – подчеркивает Невмержицкий. То есть банки сейчас будут заинтересованы в создании условий, чтобы "перебросить" деньги клиентов с текущих счетов на срочные, депозитные. Сделать депозиты более интересными.

В то же время это нововведение делает жизнь банков более сложной. Ранее банк мог дальше работать со всей (стопроцентной) суммой на гривневом счете клиента и 90% в валютном. Сейчас эта доля уменьшилась до 95% в гривне и 85% в валюте. Остальное уходит в резерв.

В таком случае доходности, предоставляемые банками за деньги на текущем счете, могут сократиться, условия могут измениться. А доходности и другие условия депозитных счетов будут расти.

В результате работает еще один механизм, который спланировал НБУ. Когда клиенты оставляют деньги в банке на депозите, а не на текущем счете, учреждение может легче инвестировать долгосрочно: например, более длинные ОВГЗ, кредиты населению или бизнесу.

Изменение курса валют под вопросом

Ответы руководства НБУ на вопросы по валютному рынку не изменились из предыдущих заявлений и брифингов. Валютная политика регулятора не изменилась, фиксацию обменного курса гривны по отношению к доллару пока отменять не планируется.

"Сравнивая с летними месяцами, сейчас ситуация на валютном рынке существенно лучше. Мы это видим по соотношению спроса и предложения на валютном рынке", – рассказал Юрий Гелетий, замглавы НБУ.

По его словам, индикатором для них объем интервенций. В октябре они составляли эквивалент $2 млрд, в ноябре $1,6 млрд значительно меньше, чем раньше. Летом цифра интервенций достигала $4 млрд.

В то же время, там не называют время вероятного последующего пересмотра официального курса гривны к доллару следующего года. В НБУ будут реагировать на текущее состояние рынка и действовать согласно ситуации.

"Со своей стороны мы мониторим ситуацию, приспосабливаем валютные регулирования, – отметил Гелетий. — Адаптируемся к текущим условиям и вызовам".

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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