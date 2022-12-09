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Разбор | Нацбанк заставит банки больше резервировать, но есть лазейка. Что значат новые правила НБУ

Цей матеріал також доступний українською
Нацбанк заставит банки больше резервировать, но есть лазейка. Что значат новые правила НБУ - Фото
Фото: Depositphotos
09.12.2022, 10:30

Нацбанк оставил учетную и курс валют неизменными, но увеличил банкам требования к резервированию. Депозиты для клиентов должны стать интереснее

8 декабря правление Национального банка Украины в очередной раз не изменило учетную ставку. В то же время изменились требования регулятора к банкам: теперь текущие счета должны резервироваться сильнее. Новостей о курсе валют не было, а комментарии по этому поводу были сдержаны.

О чем сообщило руководство НБУ, что меняется для банков и почему банковские депозиты должны стать более интересными для вкладчиков — расскажет LIGA.net.

Постоянная учетная ставка

Уже четвертый раз подряд пресс-брифинг НБУ по решениям по монетарной политике начался со слов "сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых". На таком уровне она держится с июня, когда ее подняли с уровня 10%.

Инфляция в Украине за это время увеличилась до 26,6% в октябре с 10% в начале года. Это неприятный показатель, однако, как отмечают в Нацбанке и говорит исследование Elements, не самая плохая для воюющей страны.

"Ситуация с инфляцией остается абсолютно контролируемой. Да, она у нас повысилась до почти 27%. И она не столь высока по сравнению со странами Центрально-Восточной Европы", — подчеркнул Сергей Николайчук, замглавы НБУ.

Соседние невоюющие Молдова и Венгрия имеют инфляцию почти 35% и 23% соответственно, Польша – 17%, Румыния и Словакия – по 15%. Сравнивать с 84% инфляции в Турции нет смысла — в мировом зачете стран с самой высокой инфляцией воюющая Украина заняла всего 19 место.

Однако головокружение от успехов в НБУ не испытывают. "Нам хотелось бы иметь лучшую трансмиссию повышения учетной в другие ставки: прежде всего в депозитные ставки коммерческих банков", – отметил Николайчук.

В регуляторе ожидают, что этому поможет новое требование к банкам. Оно должна высушить рынок от огромной ликвидности (профицит ликвидности на 8 декабря составил 381 млрд грн) и будет способствовать переходу 25-процентной учетной в реальные ставки на рынке.

Новые условия резервирования

Новинкой пресс-брифинга стало повышение норматива обязательного резервирования по текущим счетам в гривне и в иностранной валюте на 5 п.п. На простом языке теперь банкам придется откладывать в резерв большую долю денег, которые им приносят клиенты.

"До этого были требования резервирования 0% по текущим счетам в гривне и 10% в валюте. Теперь будет 5% по гривневым и 15% по валютным счетам", – объяснил LIGA.net финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Текущий или расчётный счет в банке – это классический вид счета, к которому относятся, например, обычные карточные счета. Срочные (депозитные) счета, когда средства обязательно остаются в банке на определенное время, являются противовесом текущим счетам.

Если клиент держал в банке 50 000 грн и $1 000 на текущих счетах, ранее банк был обязан отложить в резервы 0 грн (старые 0% в грн) и $100 (старые 10% в валюте). Сейчас придется отложить 2500 грн (новые 5% по грн) и $150 (новые 15% в валюте).

В то же время, как рассказал Невмержицкий, банку необязательно формировать резервы исключительно наличными. Банк сможет 50% этих новых обязательных резервов держать как ОВГЗ.

"Мы позволим банкам покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ", – отметил на пресс-брифинге глава НБУ Андрей Пышный. Список таких ценных бумаг будет определяться отдельным решением регулятора.

То есть эти деньги могут не просто лежать в резервах, а работать, получать банку процент от Министерства финансов. НБУ одновременно подсушивает ликвидность и создает новых клиентов для Минфина, который на следующий год планирует отказаться от эмиссионного финансирования дефицита бюджета — печати денег.

Депозиты станут более интересными

В дополнение к предыдущим целям этот шаг стимулирует банки делать клиентам более интересные предложения и депозитные продукты. Новая норма не затронула этот вид счетов, резервирование по ним остается ниже.

"По срочным депозитам требование резервирования осталось неизменным – 0% в гривне и 10% в валюте", – подчеркивает Невмержицкий. То есть банки сейчас будут заинтересованы в создании условий, чтобы "перебросить" деньги клиентов с текущих счетов на срочные, депозитные. Сделать депозиты более интересными.

В то же время это нововведение делает жизнь банков более сложной. Ранее банк мог дальше работать со всей (стопроцентной) суммой на гривневом счете клиента и 90% в валютном. Сейчас эта доля уменьшилась до 95% в гривне и 85% в валюте. Остальное уходит в резерв.

В таком случае доходности, предоставляемые банками за деньги на текущем счете, могут сократиться, условия могут измениться. А доходности и другие условия депозитных счетов будут расти.

В результате работает еще один механизм, который спланировал НБУ. Когда клиенты оставляют деньги в банке на депозите, а не на текущем счете, учреждение может легче инвестировать долгосрочно: например, более длинные ОВГЗ, кредиты населению или бизнесу.

Изменение курса валют под вопросом

Ответы руководства НБУ на вопросы по валютному рынку не изменились из предыдущих заявлений и брифингов. Валютная политика регулятора не изменилась, фиксацию обменного курса гривны по отношению к доллару пока отменять не планируется.

"Сравнивая с летними месяцами, сейчас ситуация на валютном рынке существенно лучше. Мы это видим по соотношению спроса и предложения на валютном рынке", – рассказал Юрий Гелетий, замглавы НБУ.

По его словам, индикатором для них объем интервенций. В октябре они составляли эквивалент $2 млрд, в ноябре $1,6 млрд значительно меньше, чем раньше. Летом цифра интервенций достигала $4 млрд.

В то же время, там не называют время вероятного последующего пересмотра официального курса гривны к доллару следующего года. В НБУ будут реагировать на текущее состояние рынка и действовать согласно ситуации.

"Со своей стороны мы мониторим ситуацию, приспосабливаем валютные регулирования, – отметил Гелетий. — Адаптируемся к текущим условиям и вызовам".

Богдан Вальд
Богдан Вальд
корреспондент деловой редакции LIGA.net
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