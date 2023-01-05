Самые большие прибыли и убытки: НБУ обнародовал рейтинг украинских банков
За январь-ноябрь 2022 платежеспособные банки получили 19,429 млрд грн прибыли после налогообложения, свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).
Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 22,874 млрд грн.
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По данным НБУ, далее следуют банки иностранных банковских групп Укрсиббанк – 3,270 млрд грн, Райффайзен Банк – 2,794 млрд гривен и Ситибанк – 2,385 млрд грн.
По данным НБУ, 46 из 67 банков получили прибыль на сумму 39,106 млрд гривень.
21 банк показал убытки на 19,677 млрд гривен.
Наибольший убыток у государственного Укрэксимбанка – 7,688 млрд гривень. Далее следует банк иностранных банковских групп Сенс Банк – 5,073 млрд гривень и государственный Укргазбанк – 3,754 млрд гривень.
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