UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Самые большие прибыли и убытки: НБУ обнародовал рейтинг украинских банков

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 12:55
Самые большие прибыли и убытки: НБУ обнародовал рейтинг украинских банков - Фото
Здание главного офиса ПриватБанка в Днепре (Фото: depositphotos.com)

За январь-ноябрь 2022 платежеспособные банки получили 19,429 млрд грн прибыли после налогообложения, свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 22,874 млрд грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По данным НБУ, далее следуют банки иностранных банковских групп Укрсиббанк – 3,270 млрд грн, Райффайзен Банк – 2,794 млрд гривен и Ситибанк – 2,385 млрд грн.

По данным НБУ, 46 из 67 банков получили прибыль на сумму 39,106 млрд гривень.

Самые большие прибыли и убытки: НБУ обнародовал рейтинг украинских банков

21 банк показал убытки на 19,677 млрд гривен.

Наибольший убыток у государственного Укрэксимбанка – 7,688 млрд гривень. Далее следует банк иностранных банковских групп Сенс Банк – 5,073 млрд гривень и государственный Укргазбанк – 3,754 млрд гривень.

Самые большие прибыли и убытки: НБУ обнародовал рейтинг украинских банков

Читайте также: В банковской системе выросла доля проблемных кредитов

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПриватБанк украинские банки Райффайзен Банк сенс банк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 