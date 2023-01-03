В банковской системе выросла доля проблемных кредитов

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 декабря составила 36,8% по сравнению с 35,5% на 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Объем неработающих кредитов в декабре вырос на 12 млрд грн. За ноябрь объем NPL увеличился на 18,4 млрд грн.

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Общий объем проблемных кредитов в банковской системе составляет 429,5 млрд грн.

На иностранные банковские группы приходится 17,7% NPL, частные банки – 22%, оставшаяся часть — на банки с госдолей.

Среди государственных банков 70,5% проблемных кредитов сосредоточены в ПриватБанке.

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Роман Бриль

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