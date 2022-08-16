UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Объем проблемных кредитов в банках пошел в рост. Многолетний тренд переломила война

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 12:50
Объем проблемных кредитов в банках пошел в рост. Многолетний тренд переломила война - Фото
Фото: unsplash.com

Национальный банк сообщил, что объем неработающих кредитов (NPL) в банках впервые за длительное время начал расти.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"В июне финучреждения начали постепенно признавать кредиты неработающими из-за ухудшения их качества, вызванного боевыми действиями. В целом за квартал удельный вес неработающих кредитов повысился на 2.6 п.п. до 29,7%", — говорится в обзоре банковского сектора за август.

Объем проблемных кредитов в банках пошел в рост. Многолетний тренд переломила война

Тенденция к постепенному сокращению доли неработающих кредитов продолжалась с 2018 года.

Минимальный показатель был достигнут в начале 2022 года, когда уровень NPL в банковской системе сократился до 26,7%.

Полномасштабная война привела к существенному ухудшению платежеспособности заемщиков, а, следовательно, к росту потерь от кредитного риска и доли NPL.

В НБУ прогнозируют, что работа с NPL, возникающими во время текущего кризиса, будет продолжаться после завершения его глубокой фазы, поэтому банкам нужно актуализировать стратегии сокращения проблемных кредитов после прекращения или отмены военного положения.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
НБУ банки кредиты NPL
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 