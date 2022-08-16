Объем проблемных кредитов в банках пошел в рост. Многолетний тренд переломила война
Национальный банк сообщил, что объем неработающих кредитов (NPL) в банках впервые за длительное время начал расти.
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"В июне финучреждения начали постепенно признавать кредиты неработающими из-за ухудшения их качества, вызванного боевыми действиями. В целом за квартал удельный вес неработающих кредитов повысился на 2.6 п.п. до 29,7%", — говорится в обзоре банковского сектора за август.
Тенденция к постепенному сокращению доли неработающих кредитов продолжалась с 2018 года.
Минимальный показатель был достигнут в начале 2022 года, когда уровень NPL в банковской системе сократился до 26,7%.
Полномасштабная война привела к существенному ухудшению платежеспособности заемщиков, а, следовательно, к росту потерь от кредитного риска и доли NPL.
В НБУ прогнозируют, что работа с NPL, возникающими во время текущего кризиса, будет продолжаться после завершения его глубокой фазы, поэтому банкам нужно актуализировать стратегии сокращения проблемных кредитов после прекращения или отмены военного положения.
- За 2021 год доля проблемных кредитов в банках упала с 41% до 30%.
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