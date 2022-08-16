Объем проблемных кредитов в банках пошел в рост. Многолетний тренд переломила война

Национальный банк сообщил, что объем неработающих кредитов (NPL) в банках впервые за длительное время начал расти.

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"В июне финучреждения начали постепенно признавать кредиты неработающими из-за ухудшения их качества, вызванного боевыми действиями. В целом за квартал удельный вес неработающих кредитов повысился на 2.6 п.п. до 29,7%", — говорится в обзоре банковского сектора за август.

Тенденция к постепенному сокращению доли неработающих кредитов продолжалась с 2018 года.

Минимальный показатель был достигнут в начале 2022 года, когда уровень NPL в банковской системе сократился до 26,7%.

Полномасштабная война привела к существенному ухудшению платежеспособности заемщиков, а, следовательно, к росту потерь от кредитного риска и доли NPL.

В НБУ прогнозируют, что работа с NPL, возникающими во время текущего кризиса, будет продолжаться после завершения его глубокой фазы, поэтому банкам нужно актуализировать стратегии сокращения проблемных кредитов после прекращения или отмены военного положения.

За 2021 год доля проблемных кредитов в банках упала с 41% до 30%.

Андрей Водяный

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