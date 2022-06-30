В банковской системе выросла доля проблемных кредитов – НБУ

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 июня составила 27,6% по сравнению с 27,4% на 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, объем неработающих кредитов в мае вырос на 7,8 млрд грн.

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В целом с начала года объем неработающих кредитов уменьшился на 27,7 млрд грн, доля NPL сократилась на 2,4 п.п. с 30%.

Основная часть NPL сконцентрирована в госбанках.

В ПриватБанке доля неработающих кредитов снизилась за май на 2 п.п. до 66,3% от объема NPL в государственных банках.

Банки с иностранным капиталом сконцентрировали 7,3% NPL (в мае 6,9%), частные украинские банки – 12,4% (11,7% в мае).

В ноябре 2021 года банки сократили портфель проблемных кредитов до минимума с 2017 года. Всего за 2021 год доля проблемных кредитов в банках упала с 41% до 30%.

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Роман Брыль

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