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Банки сократили портфель проблемных кредитов до минимума с 2017 года

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 16:46
Банки сократили портфель проблемных кредитов до минимума с 2017 года - Фото
Фото: depositphotos.com

Доля невозвратных кредитов (NPL) в украинской банковской системе сократилась на 7,7 п.п. в январе-сентябре с 41% до 33,3%. Это наиболее низка доля NPL с начала 2017 года, когда объем невозвратных кредитов стал определяться по новой методологии, сообщают в Национальном банке Украины.  

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Всего за три квартала текущего года украинские банки списали NPL на 56 млрд грн. 

Качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп, отмечают в НБУ. Наилучший результат у иностранных банков (без банков РФ) – менее 8% невозвратных кредитов. 

Доля NPL в портфелях банков с частным коммерческим капиталом сократилась до 10,5%. Это почти соответствует целевому уровню 10% до конца 2024 года, прописанному в институциональной стратегии НБУ. 

Государственные банки с начала года сократили объем неработающих кредитов на 35 млрд грн, однако до сих пор аккумулируют более 70% NPL-портфеля банковского сектора. 

Банки сократили портфель проблемных кредитов до минимума с 2017 года

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Роман Брыль
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нацбанк NPL неработающие кредиты иностранные банки
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