Банки сократили портфель проблемных кредитов до минимума с 2017 года
Доля невозвратных кредитов (NPL) в украинской банковской системе сократилась на 7,7 п.п. в январе-сентябре с 41% до 33,3%. Это наиболее низка доля NPL с начала 2017 года, когда объем невозвратных кредитов стал определяться по новой методологии, сообщают в Национальном банке Украины.
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Всего за три квартала текущего года украинские банки списали NPL на 56 млрд грн.
Качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп, отмечают в НБУ. Наилучший результат у иностранных банков (без банков РФ) – менее 8% невозвратных кредитов.
Доля NPL в портфелях банков с частным коммерческим капиталом сократилась до 10,5%. Это почти соответствует целевому уровню 10% до конца 2024 года, прописанному в институциональной стратегии НБУ.
Государственные банки с начала года сократили объем неработающих кредитов на 35 млрд грн, однако до сих пор аккумулируют более 70% NPL-портфеля банковского сектора.
- На 1 января 2021 года объем проблемных кредитов в украинских банках впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и составил 48,4%. Доля NPL в банковской системе сократилась, по итогам первого полугодия 2021 года до 37,2%, что является самым низким показателем с 2017 года. На начало сентября доля NPL банков сократилась еще до 34,99%.
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