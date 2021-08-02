Доля неработающих кредитов в банковской системе сократилась до уровня 2017 года
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась по итогам первого полугодия на 3,8 п.п. до 37,2%, что является самым низким показателем с 2017 года, когда Национальный банк Украины начал определять объем NPL по новой методологии. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Качество портфельных кредитов улучшилось в банках всех групп. Лучшая динамика наблюдается у банков с иностранным капиталом. Доля NPL у банков с частным украинским капиталом впервые сократилась до уровня ниже 12% и является лучшей среди всех групп", – отмечают в НБУ.
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Банки сократили объем неработающих кредитов на 25 млрд грн за январь-июнь, добавляют в Нацбанке. Из этой суммы 15 млрд грн приходится на государственные банки, которые продолжают аккумулировать более 70% NPL-портфеля банковского сектора.
- Банки государственного сектора сократили портфель NPL на 22% или на 87 млрд грн в 2020 году.
- На 1 января 2021 года объем проблемных кредитов в украинских банках впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и составил 48,4% (-4,5 п.п. за 2019 год. На начало мая доля NPL уменьшилась до 39,5%.
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