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Доля неработающих кредитов в банковской системе сократилась до уровня 2017 года

02.08.2021, 15:27
Доля неработающих кредитов в банковской системе сократилась до уровня 2017 года - Фото
Фото:depositphotos.com

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась по итогам первого полугодия на 3,8 п.п. до 37,2%, что является самым низким показателем с 2017 года, когда Национальный банк Украины начал определять объем NPL по новой методологии. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.    

"Качество портфельных кредитов улучшилось в банках всех групп. Лучшая динамика наблюдается у банков с иностранным капиталом. Доля NPL у банков с частным украинским капиталом впервые сократилась до уровня ниже 12% и является лучшей среди всех групп", – отмечают в НБУ. 

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Банки сократили объем неработающих кредитов на 25 млрд грн за январь-июнь, добавляют в Нацбанке. Из этой суммы 15 млрд грн приходится на государственные банки, которые продолжают аккумулировать более 70% NPL-портфеля банковского сектора. 

  • Банки государственного сектора сократили портфель NPL на 22% или на 87 млрд грн в 2020 году.   

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Роман Брыль
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госбанки NPL неработающие кредиты
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