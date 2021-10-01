Доля неработающих кредитов в банковской системе упала ниже 35%

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась до 34,99% по состоянию на 1 сентября 2021 года. Об этом сообщает НБУ.

С начала года доля NPL уменьшалась на 6 п.п., за август – на 1,31 п.п. Всего в банковской системе остается 393,17 млрд грн неработающих кредитов. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Основная сумма NPL приходится на государственные банки – 288 млрд грн (51,95% от общей суммы NPL всей банковской системы).

ПриватБанк остается крупнейшим держателем неработающих кредитов – 176,9 млрд грн.

В банках с иностранным капиталом сумма NPL составляет 82,9 млрд грн. В частных украинских банках – 21,5 млрд грн.

Банки государственного сектора сократили портфель NPL на 22% или на 87 млрд грн в 2020 году. На 1 января 2021 года объем проблемных кредитов в украинских банках впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и составил 48,4%. Доля NPL в банковской системе сократилась, по итогам первого полугодия 2021 года до 37,2%, что является самым низким показателем с 2017 года. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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