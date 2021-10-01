UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Доля неработающих кредитов в банковской системе упала ниже 35%

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 09:26
Доля неработающих кредитов в банковской системе упала ниже 35% - Фото
Фото: depositphotos.com

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась до 34,99% по состоянию на 1 сентября 2021 года. Об этом сообщает НБУ.  

С начала года доля NPL уменьшалась на 6 п.п., за август – на 1,31 п.п. Всего в банковской системе остается 393,17 млрд грн неработающих кредитов. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Основная сумма NPL приходится на государственные банки – 288 млрд грн (51,95% от общей суммы NPL всей банковской системы).  

ПриватБанк остается крупнейшим держателем неработающих кредитов – 176,9 млрд грн. 

В банках с иностранным капиталом сумма NPL составляет 82,9 млрд грн. В частных украинских банках – 21,5 млрд грн. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное  

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
НБУ NPL неработающие кредиты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 