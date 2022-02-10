Доля проблемных кредитов в банках за год упала с 41% до 30%

Доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках по итогам 2021 года упала до 30%, сообщила пресс-служба НБУ. Это лучший результат с начала 2017 года, когда объем NPL начали определять по обновленной методологии.

Общий объем NPL уменьшился на 85,2 млрд грн, и больше всего сократили госбанки – на 56,2 млрд грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

По состоянию на 1 января 2022 года этот показатель составил 30,02%, что на 11 процентных пунктов меньше, чем годом ранее.

НБУ называет это сокращение самым существенным за последние годы и объясняет его списанием зарезервированных неработающих кредитов и активизацией кредитования.

"Для эффективного урегулирования неработающих кредитов требуется совместная работа государственных институтов по усовершенствованию профильного законодательства, внедрению института секьюритизации проблемных активов, созданию инфраструктуры вторичного рынка NPL и т.д. Реализация этих инициатив вместе с ростом нового качественного кредитного портфеля сделает возможным постоянное уменьшение доли NPL до целевых показателей", – заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Качество кредитных портфелей в 2021 году повысилось в банках всех групп, а в некоторых из них (частные банки с украинским капиталом и иностранные банки, не считая российских) доля NPL уже сократилась ниже целевого уровня 10%.

Читайте также

Более 70% совокупного NPL-портфеля аккумулируют государственные банки, в первую очередь национализированный в 2016 году ПриватБанк. У него доля неработающих кредитов составляет около 70%.

В 2017 году Украина установила мировой рекорд по NPL, тогда их доля достигала 58%.

Стратегическая цель Национального банка – это уменьшение объема неработающих кредитов в банковской системе до 10% к 2025 году.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.