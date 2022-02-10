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Доля проблемных кредитов в банках за год упала с 41% до 30%

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10.02.2022, 16:39
Доля проблемных кредитов в банках за год упала с 41% до 30% - Фото
Доля NPL в украинских банках (Фото: НБУ)

Доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках по итогам 2021 года упала до 30%, сообщила пресс-служба НБУ. Это лучший результат с начала 2017 года, когда объем NPL начали определять по обновленной методологии.

Общий объем NPL уменьшился на 85,2 млрд грн, и больше всего сократили госбанки – на 56,2 млрд грн.

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По состоянию на 1 января 2022 года этот показатель составил 30,02%, что на 11 процентных пунктов меньше, чем годом ранее.

НБУ называет это сокращение самым существенным за последние годы и объясняет его списанием зарезервированных неработающих кредитов и активизацией кредитования.

"Для эффективного урегулирования неработающих кредитов требуется совместная работа государственных институтов по усовершенствованию профильного законодательства, внедрению института секьюритизации проблемных активов, созданию инфраструктуры вторичного рынка NPL и т.д. Реализация этих инициатив вместе с ростом нового качественного кредитного портфеля сделает возможным постоянное уменьшение доли NPL до целевых показателей", – заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Качество кредитных портфелей в 2021 году повысилось в банках всех групп, а в некоторых из них (частные банки с украинским капиталом и иностранные банки, не считая российских) доля NPL уже сократилась ниже целевого уровня 10%.

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Более 70% совокупного NPL-портфеля аккумулируют государственные банки, в первую очередь национализированный в 2016 году ПриватБанк. У него доля неработающих кредитов составляет около 70%.

Андрей Водяный
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НБУ NPL неработающие кредиты
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