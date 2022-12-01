В банковской системе замедлился рост проблемных кредитов
01.12.2022, 16:34
Фото: depositphotos.com
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 ноября составила 35,5% по сравнению с 33,6% на 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Объем неработающих кредитов в октябре вырос на 18,4 млрд грн. За сентябрь объем NPL увеличился на 30 млрд грн.
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Общий объем проблемных кредитов в банковской системе составляет 417,5 млрд грн.
На иностранные банковские группы приходится 16,7% NPL, частные банки – 20%, оставшаяся часть — банки с госдолей.
Среди государственных банков 70,6% проблемных кредитов сосредоточены в ПриватБанке.
- За 2021 год доля проблемных кредитов в банках упала с 41% до 30%.
- 16 августа НБУ сообщил, что объем проблемных кредитов в банках пошел в рост. Многолетний тренд переломила война.
- За сентябрь банки нарастили 30 млрд грн проблемных кредитов.
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