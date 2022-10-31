Банки наращивают проблемные кредиты: плюс 30 млрд грн за месяц

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 октября составила 33,6% по сравнению с 30,8% на 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Объем неработающих кредитов в сентябре вырос на 30,4 млрд грн, в третьем квартале – на 59,6 млрд грн. За июль–сентябрь доля неработающих кредитов в портфеле выросла на 3,9 п. п., уточняют в НБУ.

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В Нацбанке подчеркивают, что рост NPL напрямую связан с последствиями российской агрессии. Потеря доходов, разрушение активов и залогового имущества, ухудшение платежеспособности заемщиков негативно влияют на качество кредитных портфелей банков.

Поскольку банкам разрешено проводить гибкие реструктуризации для поддержки должников, уровень NPL не будет расти быстро. Такие реструктуризации позволят ряду должников пережить трудные времена и вернуться к своевременному обслуживанию кредитов, уверены в Нацбанке.

НБУ вместе с банками работает над сохранением устойчивости банковской системы и после признания и корректного отражения банками потерь предоставит финучреждениям достаточно времени для восстановления капитала.

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Роман Бриль

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