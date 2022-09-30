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Банки нарастили 5 млрд грн проблемных кредитов за месяц

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30.09.2022, 15:27
Банки нарастили 5 млрд грн проблемных кредитов за месяц - Фото
Фото: depositphotos.com

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 сентября составила 30,8% по сравнению с 30% на 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.   

Объем неработающих кредитов в августе вырос на 5 млрд грн до 368,6 млрд грн, уточняют в Нацбанке. 

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Рост NPL характерен как для государственных банков (+1.п.п. до 46,2% от доли NPL всей банковской системы), так и для частных украинских и иностранных банков. 

Наибольший объем проблемных кредитов сконцентрирован в ПриватБанке - 179 млрд грн или 67,2% от доли NPL в госбанках. 

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Рост NPL в банковской системе фиксируется второй месяц кряду. До этого тенденция к постепенному сокращению доли неработающих кредитов продолжалась с 2018 года. 

Минимальный показатель был достигнут в начале 2022 года, когда уровень NPL в банковской системе сократился до 26,7%. 

Полномасштабная война привела к существенному ухудшению платежеспособности заемщиков, а, следовательно, к росту потерь от кредитного риска и доли NPL. 

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Роман Бриль
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