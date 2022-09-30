Банки нарастили 5 млрд грн проблемных кредитов за месяц

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 сентября составила 30,8% по сравнению с 30% на 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Объем неработающих кредитов в августе вырос на 5 млрд грн до 368,6 млрд грн, уточняют в Нацбанке.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Рост NPL характерен как для государственных банков (+1.п.п. до 46,2% от доли NPL всей банковской системы), так и для частных украинских и иностранных банков.

Наибольший объем проблемных кредитов сконцентрирован в ПриватБанке - 179 млрд грн или 67,2% от доли NPL в госбанках.

Рост NPL в банковской системе фиксируется второй месяц кряду. До этого тенденция к постепенному сокращению доли неработающих кредитов продолжалась с 2018 года.

Минимальный показатель был достигнут в начале 2022 года, когда уровень NPL в банковской системе сократился до 26,7%.

Полномасштабная война привела к существенному ухудшению платежеспособности заемщиков, а, следовательно, к росту потерь от кредитного риска и доли NPL.

За 2021 год доля проблемных кредитов в банках упала с 41% до 30%.

16 августа НБУ сообщил, что объем проблемных кредитов в банках пошел в рост. Многолетний тренд переломила война.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.