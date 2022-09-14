После падения в 2020-2021 годах доля неработающих кредитов, или NPL, снова начала расти в 2022 году. В июле произошел наибольший одноразовый прирост за несколько лет.

Это заставляет банки осторожнее относиться к кредитам, а вкладчиков — ставить под вопрос здоровье банковской системы.

С другой стороны, хоть это и не рекламируется на билбордах, но банкам неинтересно признавать свои NPL. Напротив, им интереснее, чтобы их клиент платил по кредиту хоть как-то: позже, меньше или на более легких условиях, но платил.

LIGA.net расскажет, как заемщикам, которые не могут платить по кредиту, действовать правильно и при каких условиях банки пойдут навстречу.

Военный рост NPL

В 2018-2021 годах доля неработающих кредитов в украинской банковской системе постепенно сокращалась. Банки избавлялись от проблемной задолженности, создавая новую, но здоровую.

В феврале-марте этого года уровень NPL оставался на многолетнем минимуме. В апреле, уже реагируя на полномасштабное военное вторжение РФ в Украину, он начал расти. Не помогли даже февральские регуляторные смягчения от Национального банка Украины (регулятор пообещал не применять санкции за нарушение ряда нормативов).

NPL по классификации НБУ считается кредит, по которому последовал дефолт. Дефолтом называют либо 90-дневную просрочку платежа по активу, либо когда погашение долга невозможно без взыскания залога.

В августе уровень NPL достиг 30%. Это означает, что почти каждая третья гривня, выданная банком в кредит, сейчас "не работает". То есть должник по тем или иным причинам не рассчитывается.

"Объем неработающих кредитов в марте-июле вырос на 58,6 млрд грн, доля NPL в портфеле увеличилась на 3,4 п.п. Банковская система, как и другие секторы, страдает от агрессии врага", — ответили LIGA.net в пресс-центре НБУ.

Почему рост NPL — плохо

Во-первых, это негатив для клиентов банков. Речь идет как о тех должниках, которые не платят по кредиту, так и о тех, кто планирует взять кредит или платит добросовестно.

В комментарии LIGA.net финансовый аналитик Василий Невмержицкий рассказал, что первые портят свою кредитную историю и теряют залог, а вторых заставляют платить более высокие проценты. Недополученный доход банк компенсирует за счет работающих активов — растет стоимость кредитов и требования к заемщикам.

Во-вторых, NPL для банка — это не только недополученный доход, но и минус от капитала. После признания неработающего кредита производятся отчисления в резервы.

"В течение января-июля банки уже отразили резервы под потери по кредитам на уровне более 70 млрд грн. Существенные потери от ухудшения качества кредитов будут снижать капитал банков", — отмечают в НБУ.

Да и вообще высокий уровень неработающих активов — это отрицательный сигнал для вкладчиков и инвесторов. Вкладывать в банковскую систему, в которой каждая третья гривна "не работает", — смелый шаг.

Что будет дальше

По самым оптимистичным оценкам НБУ, потенциальные потери стоимости кредитного портфеля в украинских банках в итоге будут составлять не менее 20%. То есть объем NPL, который в марте составил 300 млрд грн, может вырасти вдвое, а уровень неработающих активов вернется на уровень более 40% — назад к уровню начала 2020-го.

Причиной этого, как считает Невмержицкий, могут быть не только последствия войны, но и использование текущих условий как повод к неуплате долга.

"Пока такие клиенты делятся на две группы. Первая группа – те, которые действительно пострадали, а вторая группа – просто "забила" на банки", — рассказал финансовый аналитик.

В первую группу, по его словам, попадают не только напрямую разрушенные бизнесы. Есть компании, в которых нарушились звенья производств или поставок — существенно упал доход.

В то же время есть целая группа нормально работающих клиентов, которые текущие операции проводят в других банках, а банку-кредитору говорят — "у меня война, мне тяжело, я ничего гасить не буду".

Как рассказал LIGA.net президент Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA) Дмитрий Кравченко, лучшим примером первой группы является сфера строительства. Застройщики сейчас переживают полное падение спроса, и если некоторые еще не в состоянии дефолта, то скоро могут в него попасть.

Также ярким примером, по его словам, является сфера микрокредитования. Компании, которые использовали схему "возьми в банке под 30% – дай клиенту под 1000%", переживают масштабный невозврат микрокредитов. Поэтому им нечего возвращать банкам.

Что делать должникам

На самом деле, в интересах всех участников — как должника, так и банка — не превращать кредит в дефолтный. Признание банком NPL влечет убыток, а непризнание позволяет отсрочить или найти выход.

Кроме того, банку, чем просто вычеркнуть кредит, интереснее договориться с проблемным должником об изменении условий, которые заемщик может вытянуть.

В НБУ объяснили, что поощряют банки предлагать заемщикам реструктуризацию кредита на приемлемых для обеих сторон условиях. В то же время правил, регулирующих новые условия, нет — признание причин и установление новых условий остается за банком.

В пресс-центре украинского Альфа-Банка рассказали LIGA.net, как должна происходить коммуникация в случае вероятного дефолта по кредиту физлица или юрлица:

поддерживайте связь с банком, сообщите новые контакты в случае их смены;

говорите о своих финансовых проблемах открыто;

фиксируйте свою коммуникацию с банком (скрины чата, переписка по электронной почте);

не устраивает качество коммуникации банка — перейдите на официальную переписку;

учтите свои финансовые возможности — какую сумму готовы сейчас платить;

проанализируйте, сможете ли выплачивать определенную сумму средств в течение трех-шести месяцев при условии, что ситуация "как сегодня" не изменится;

если из-за нестабильности вам сложно произвести такие расчеты, сразу обсуждайте с сотрудниками банка реструктуризацию.

Пресс-служба ПриватБанка рассказала в комментарии LIGA.net, что иногда самостоятельно предлагают реструктуризацию клиентам, у которых были финансовые проблемы или с которыми не было связи. Летом для них были сформированы и отправлены личные предложения.

В службе поддержки интернет-банкинга monobank, работающего на банковской лицензии Универсал Банка, рассказали LIGA.net, что для проверки информации и консультаций клиенту необходимо лично обратиться в банк. После этого в банке смогут ответить на вопрос о реструктуризации.

Иногда этот процесс можно выполнить без длительного процесса — некоторые банки предлагают программы реструктуризации, которые можно выбрать и оформить дистанционно или через мобильное приложение.

"Сколько можешь платить? 5% можешь? Плати пять. Можешь 10%? Плати десять, — рассказал Невмержицкий. — Напиши свой график, как ты можешь, но покажи хоть какую-то динамику".

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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