После падения в 2020-2021 годах доля неработающих кредитов, или NPL, снова начала расти в 2022 году. В июле произошел наибольший одноразовый прирост за несколько лет.
Это заставляет банки осторожнее относиться к кредитам, а вкладчиков — ставить под вопрос здоровье банковской системы.
С другой стороны, хоть это и не рекламируется на билбордах, но банкам неинтересно признавать свои NPL. Напротив, им интереснее, чтобы их клиент платил по кредиту хоть как-то: позже, меньше или на более легких условиях, но платил.
LIGA.net расскажет, как заемщикам, которые не могут платить по кредиту, действовать правильно и при каких условиях банки пойдут навстречу.
В 2018-2021 годах доля неработающих кредитов в украинской банковской системе постепенно сокращалась. Банки избавлялись от проблемной задолженности, создавая новую, но здоровую.
В феврале-марте этого года уровень NPL оставался на многолетнем минимуме. В апреле, уже реагируя на полномасштабное военное вторжение РФ в Украину, он начал расти. Не помогли даже февральские регуляторные смягчения от Национального банка Украины (регулятор пообещал не применять санкции за нарушение ряда нормативов).
В августе уровень NPL достиг 30%. Это означает, что почти каждая третья гривня, выданная банком в кредит, сейчас "не работает". То есть должник по тем или иным причинам не рассчитывается.
"Объем неработающих кредитов в марте-июле вырос на 58,6 млрд грн, доля NPL в портфеле увеличилась на 3,4 п.п. Банковская система, как и другие секторы, страдает от агрессии врага", — ответили LIGA.net в пресс-центре НБУ.
Во-первых, это негатив для клиентов банков. Речь идет как о тех должниках, которые не платят по кредиту, так и о тех, кто планирует взять кредит или платит добросовестно.
В комментарии LIGA.net финансовый аналитик Василий Невмержицкий рассказал, что первые портят свою кредитную историю и теряют залог, а вторых заставляют платить более высокие проценты. Недополученный доход банк компенсирует за счет работающих активов — растет стоимость кредитов и требования к заемщикам.
Во-вторых, NPL для банка — это не только недополученный доход, но и минус от капитала. После признания неработающего кредита производятся отчисления в резервы.
"В течение января-июля банки уже отразили резервы под потери по кредитам на уровне более 70 млрд грн. Существенные потери от ухудшения качества кредитов будут снижать капитал банков", — отмечают в НБУ.
Да и вообще высокий уровень неработающих активов — это отрицательный сигнал для вкладчиков и инвесторов. Вкладывать в банковскую систему, в которой каждая третья гривна "не работает", — смелый шаг.
По самым оптимистичным оценкам НБУ, потенциальные потери стоимости кредитного портфеля в украинских банках в итоге будут составлять не менее 20%. То есть объем NPL, который в марте составил 300 млрд грн, может вырасти вдвое, а уровень неработающих активов вернется на уровень более 40% — назад к уровню начала 2020-го.
Причиной этого, как считает Невмержицкий, могут быть не только последствия войны, но и использование текущих условий как повод к неуплате долга.
"Пока такие клиенты делятся на две группы. Первая группа – те, которые действительно пострадали, а вторая группа – просто "забила" на банки", — рассказал финансовый аналитик.
В первую группу, по его словам, попадают не только напрямую разрушенные бизнесы. Есть компании, в которых нарушились звенья производств или поставок — существенно упал доход.
В то же время есть целая группа нормально работающих клиентов, которые текущие операции проводят в других банках, а банку-кредитору говорят — "у меня война, мне тяжело, я ничего гасить не буду".
Как рассказал LIGA.net президент Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA) Дмитрий Кравченко, лучшим примером первой группы является сфера строительства. Застройщики сейчас переживают полное падение спроса, и если некоторые еще не в состоянии дефолта, то скоро могут в него попасть.
Также ярким примером, по его словам, является сфера микрокредитования. Компании, которые использовали схему "возьми в банке под 30% – дай клиенту под 1000%", переживают масштабный невозврат микрокредитов. Поэтому им нечего возвращать банкам.
На самом деле, в интересах всех участников — как должника, так и банка — не превращать кредит в дефолтный. Признание банком NPL влечет убыток, а непризнание позволяет отсрочить или найти выход.
Кроме того, банку, чем просто вычеркнуть кредит, интереснее договориться с проблемным должником об изменении условий, которые заемщик может вытянуть.
В НБУ объяснили, что поощряют банки предлагать заемщикам реструктуризацию кредита на приемлемых для обеих сторон условиях. В то же время правил, регулирующих новые условия, нет — признание причин и установление новых условий остается за банком.
В пресс-центре украинского Альфа-Банка рассказали LIGA.net, как должна происходить коммуникация в случае вероятного дефолта по кредиту физлица или юрлица:
Пресс-служба ПриватБанка рассказала в комментарии LIGA.net, что иногда самостоятельно предлагают реструктуризацию клиентам, у которых были финансовые проблемы или с которыми не было связи. Летом для них были сформированы и отправлены личные предложения.
В службе поддержки интернет-банкинга monobank, работающего на банковской лицензии Универсал Банка, рассказали LIGA.net, что для проверки информации и консультаций клиенту необходимо лично обратиться в банк. После этого в банке смогут ответить на вопрос о реструктуризации.
Иногда этот процесс можно выполнить без длительного процесса — некоторые банки предлагают программы реструктуризации, которые можно выбрать и оформить дистанционно или через мобильное приложение.
"Сколько можешь платить? 5% можешь? Плати пять. Можешь 10%? Плати десять, — рассказал Невмержицкий. — Напиши свой график, как ты можешь, но покажи хоть какую-то динамику".
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