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95% прибыли банковской системы в Украине заработали 10 банков – исследование Опендатабот

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 09:59
95% прибыли банковской системы в Украине заработали 10 банков – исследование Опендатабот - Фото
ПриватБанк (Фото: depositphotos.com)

По итогам 2022 года большинство банков в стране устояли, а некоторые даже смогли улучшить показатели по сравнению с 2021 годом и ворваться в топ-10 самых прибыльных финучреждений, информирует Опендатабот.

Общая прибыль банков в 2022 году составляла 24,7 млрд грн. Это более чем в 3 раза меньше по сравнению с 2021 годом — тогда банки в Украине заработали 77,5 млрд грн.

В год полномасштабного вторжения в стране стало на 4 банка меньше. Так, два финансовых учреждения — Мегабанк и Сич — обанкротились, а два банка с российскими корнями — Проминвестбанк и Сбербанк, которым не помогло даже переименование, были закрыты. В Украине осталось 67 банков.

Приблизительно две трети банков (46 из 67) закончили 2022 год с положительным балансом. Их общая прибыль составила 45,5 млрд в год. Более половины прибыли всех украинских банков приходится на государственный Приват — 66%, или 30,2 млрд грн. Однако по сравнению с 2021 г. его прибыль уменьшилась на 14% (2021 — 35 млрд грн, 2022 — 30,2 млрд грн).

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Топ-10 банков заработали 95% от всей прибыли банков с положительным балансом. В первой десятке из топа 2021 года остались лишь 4 финучреждения. ПриватБанк, по-прежнему, занимает первое место, Ситибанк улучшил свои результаты и с конца списка переместился на 3 позицию, а Райффайзен напротив — спустился со второго на 5 место. Наиболее устойчивым оказался ОТП Банк — как и год назад, остался на 8 позиции.

Важно, что в год полномасштабной войны украинцы стали больше доверять государственным банкам. Их доля в общей прибыли увеличилась с 55% до 68% в год.

Почти треть, или 21 банк, получил убыток в размере 20,8 млрд грн.

Худшие результаты у банковской группы с иностранным капиталом, у них отрицательный общий баланс на конец 2022 года (-51 млн грн).

Лидером среди банков с иностранным капиталом с прибылью 3,5 млрд грн стал УкрСиббанк, который за 2022 год улучшил свои результаты более чем в 2 раза. Имея в 2021 году 1,48 млрд грн прибыли, он занимал 12 место.

Укрсиббанк вместе с Райффайзен банком (1,55 млрд грн) и Ситибанком (2,8 млрд грн) заработали 84% всей прибыли банков с иностранным капиталом с положительным балансом.

Из 47 банков с частным капиталом большинство — 74% — закончили 2022 год с положительным балансом. Их общая прибыль составила 5,2 млрд. грн. Остальные банки получили убытки в размере 1,73 млрд грн.

Больше всего среди банков с частным капиталом заработал в 2022 году Универсал банк – 2,4 млрд грн. Это почти половина – 46% – от всей прибыли частных банков с положительным балансом.

Наталія Софієнко
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банки ПриватБанк банковская система Украины
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