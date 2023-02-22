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Прибыль украинских банков выросла в два раза с начала года

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 11:30
Прибыль украинских банков выросла в два раза с начала года - Фото
Фото: depositphotos.com

Украинские платежеспособные банки получили 14,7 млрд грн чистой прибыли в январе 2023 года, что в 2,1 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.   

Доходы банков увеличились на 55% по сравнению с результатом января 2022 года и составили 38,7 млрд грн. Из них процентные доходы составили 23,7 млрд грн, комиссионные – 8,3 млрд грн. 

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Расходы банков выросли на 35% до 24 млрд грн. Из них процентные расходы составили 7,2 млрд грн, общие административные расходы – 6,4 млрд грн. 

За январь банки отчислили в резервы 2,4 млрд грн. 

Всего за 2022 год украинские платежеспособные банки получили 24,7 млрд грн чистой прибыли. В предыдущем году чистая прибыль банков составила 77,4 млрд грн.     

По состоянию на 1 января 2023 года из 67 платежеспособных банков 46 были прибыльными и получили чистую прибыль 45,6 млрд грн, что перекрыло убытки 21 банка на общую сумму 20,8 млрд грн. 

Читайте также: Рейтинг банков: кому украинцы больше всего доверяют свои деньги  

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Роман Бриль
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