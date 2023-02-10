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Чистая прибыль украинских банков сократилась на 53 млрд грн за год — НБУ

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 17:27
Чистая прибыль украинских банков сократилась на 53 млрд грн за год — НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Украинские платежеспособные банки получили 24,7 млрд грн чистой прибыли за 2022 год. В предыдущем году чистая прибыль банков составила 77,4 млрд грн, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.   

По состоянию на 1 января 2023 года из 67 платежеспособных банков 46 были прибыльными и получили чистую прибыль 45,6 млрд грн, что перекрыло убытки 21 банка на общую сумму 20,8 млрд грн. Прибыль сектора концентрирована: пять наиболее прибыльных банков сформировали 89% всей прибыли.

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Главным фактором падения прибыли стал существенный рост отчислений в резервы под понесенные и ожидаемые убытки в результате войны. Так, отчисления в резервы под кредиты за год составили 107,1 млрд грн, еще 11,7 млрд грн были сформированы под другие активы и риски.  

Рентабельность капитала банковского сектора составила 10,9% по сравнению с 35,1% годом ранее. 

Чистый процентный доход банков вырос на 29% по сравнению с показателями предыдущего года.  

Процентные доходы выросли в значительной степени благодаря существенному притоку ликвидности в банковский сектор. 

После резкого понижения в первые месяцы полномасштабной войны комиссионные доходы возобновили рост благодаря стабильному спросу на банковские услуги и постепенному восстановлению тарифов. В течение второго полугодия чистый комиссионный доход почти восстановился до показателей 2021 года, однако по итогам года он сократился на 14% в годовом исчислении.  

Операционные расходы составили около половины совокупного чистого процентного и чистого комиссионного дохода. 

Чистая операционная прибыль до отчислений в резервы выросла за год на 75%. В частности, по итогам четвертого квартала этот показатель составил 41,9 млрд грн по сравнению с 25 млрд грн в четвертом квартале 2021 года.  

НБУ ожидает, что банки с жизнеспособными бизнес-моделями, которые в состоянии генерировать операционные доходы, успешно справятся с покрытием потерь от рисков и восстановлением капитала.  

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Роман Бриль
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