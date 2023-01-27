Прибыль российских банков в 2022 году упала почти в 12 раз

По итогам 2022 года банки РФ зафиксировали чистую прибыль в размере 203 миллиарда рублей, сообщает российский РБК со ссылкой на обзор Банка России о развитии банковского сектора.

По сравнению с рекордным результатом 2021 года, когда прибыль банков составила 2,4 триллиона рублей, в этом году прибыль сократилась в 11,8 раза.

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В отчете российского Центробанка сказано, что по итогам 2022 года банковский сектор компенсировал полученный в первом полугодии убыток в 1,5 триллиона рублей и получил "небольшую прибыль".

РБК указывает, что положительный итог для всего банковского сектора во многом обеспечил Сбербанк, который утверждает, что завершил год с чистой прибылью 300 миллиардов рублей.

Сбербанк находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Японии, Австралии, Канады, Швейцарии. С 14 июня, вступили в силу европейские санкции против Сбербанка и еще нескольких российских банков. Их отключили от межбанковской системы SWIFT.

В марте 2022 года российский диктатор Путин призвал крупный бизнес и банки начать работу в Крыму, не боясь зарубежных санкций. Первым российским банком, который вышел на рынок Крыма, был Промсвязьбанк. В январе об этом сообщил и Сбербанк.

Наталія Софієнко

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