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Российский Сбербанк решился начать работу в оккупированном Крыму

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 11:57
Российский Сбербанк решился начать работу в оккупированном Крыму - Фото
Сбербанк (Фото - EPA)

Российский подсанкционный Сбербанк сообщил, что выходит на рынок временно оккупированного Крыма. Первые банкоматы уже установлены на полуострове, также сформирована команда, говорится в пресс-релизе банка. 

"Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. В течение года будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка", — сообщила пресс-служба банка.

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Крымский гауляйтер Сергей Аксенов, надеется, что это "поможет развитию экономики и позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат". 

Российский Сбербанк не работал в Крыму из-за наложенных санкций США и Евросоюза после незаконной аннексии Крыма Россией. До 2014 году на территории полуострова действовала дочерняя украинская структура Сбербанка. 

  • Сбербанк находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Японии, Австралии, Канады, Швейцарии. С 14 июня, вступили в силу европейские санкции против Сбербанка  и еще несколько российских банков.   Их отключили от межбанковской системы SWIFT.
  • В марте 2022 года российский диктатор Путин призвал крупный бизнес и банки начать работу в Крыму, не боясь зарубежных санкций. Первым российским банком, который вышел на рынок Крыма, был Промсвязьбанк.
Наталія Софієнко
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Крым сбербанк россии
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