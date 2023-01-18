Российский Сбербанк решился начать работу в оккупированном Крыму

Российский подсанкционный Сбербанк сообщил, что выходит на рынок временно оккупированного Крыма. Первые банкоматы уже установлены на полуострове, также сформирована команда, говорится в пресс-релизе банка.

"Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. В течение года будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка", — сообщила пресс-служба банка.

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Крымский гауляйтер Сергей Аксенов, надеется, что это "поможет развитию экономики и позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат".

Российский Сбербанк не работал в Крыму из-за наложенных санкций США и Евросоюза после незаконной аннексии Крыма Россией. До 2014 году на территории полуострова действовала дочерняя украинская структура Сбербанка.

Сбербанк находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Японии, Австралии, Канады, Швейцарии. С 14 июня, вступили в силу европейские санкции против Сбербанка и еще несколько российских банков. Их отключили от межбанковской системы SWIFT.

В марте 2022 года российский диктатор Путин призвал крупный бизнес и банки начать работу в Крыму, не боясь зарубежных санкций. Первым российским банком, который вышел на рынок Крыма, был Промсвязьбанк.

Наталія Софієнко

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