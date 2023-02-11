Рейтинг банков: кому украинцы больше всего доверяют свои деньги

На 1 января 2023 года в 67 банках находилось 933,6 млрд гривен физических лиц. Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке – 333,9 млрд грн. На втором месте государственный Ощадбанк – 166,7 млрд гривен.

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На третьем месте банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк – 57,2 млрд гривен, на четвертой строчке – частный Универсал Банк – 49,2 млрд грн.

Замыкает пятерку банк иностранных банковских групп Сенс Банк (бывший Альфа Банк. – Ред.) – 43 млрд гривен.

5 января 2023 года НБУ обнародовал рейтинг украинских банков по прибыли и убыткам.

2 февраля ПриватБанк сообщил, что потерял 4,8 млрд грн чистой прибыли за 2022 год.

Украинские платежеспособные банки получили 24,7 млрд грн чистой прибыли за 2022 год. В предыдущем году чистая прибыль банков составила 77,4 млрд грн.

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