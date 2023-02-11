UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рейтинг банков: кому украинцы больше всего доверяют свои деньги

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 14:22
Рейтинг банков: кому украинцы больше всего доверяют свои деньги - Фото
Гривня і долар (Фото - Depositphotos)

На 1 января 2023 года в 67 банках находилось 933,6 млрд гривен физических лиц. Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке – 333,9 млрд грн. На втором месте государственный Ощадбанк – 166,7 млрд гривен.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

На третьем месте банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк – 57,2 млрд гривен, на четвертой строчке – частный Универсал Банк – 49,2 млрд грн.

Замыкает пятерку банк иностранных банковских групп Сенс Банк (бывший Альфа Банк.Ред.) – 43 млрд гривен.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Ощадбанк сбережения ПриватБанк украинские банки Райффайзен Банк депозит
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 