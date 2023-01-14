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Банки за 2022 год повысили ставки по кредитам для населения и бизнеса – НБУ

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14.01.2023, 11:07
Банки за 2022 год повысили ставки по кредитам для населения и бизнеса – НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2022 г. в национальной валюте составили 35,1% годовых, по сравнению с декабрем 2021 г. ставки выросли 1,4 п.п. Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли с 5,5% до 6,4% годовых.

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Ставки по гривневым кредитам для предприятий за 2022 год выросли с 9,1% до 20,1% годовых, валютными выросли с 4,1% до 5,2%.

Кредитный портфель банков за 2022 год сократился на 3,5% до 1008 млрд гривень, в т.ч. население сократилось на 13,6% до 210 млрд гривень, предприятий сократилось на 0,2% до 773 млрд. гривен.

Наталія Софієнко
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