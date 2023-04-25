НБУ отдаст в бюджет рекордную прибыль

Национальный банк отдаст в государственный бюджет 2023 рекордные в своей истории 72 млрд грн. Это 80% его прибыли за прошлый год, составивший 91 млрд грн, сообщил регулятор после утверждения консолидированной финансовой отчетности за предыдущий год.

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Остальная прошлогодняя прибыль – 19,2 млрд грн – пойдет в резервы Нацбанка.



"Национальный банк перечислит в государственный бюджет самую большую в своей истории сумму части прибыли к распределению – 71,87 млрд грн. Эти средства станут весомым вкладом в усиление обороноспособности нашей страны в условиях войны и будут приближать победу", – сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Для сравнения: в 2022 году НБУ перечислил в бюджет 18,8 млрд грн своей прибыли, в 2021 году – 24,4 млрд грн.

В 2022 году Национальный банк также напечатал для бюджета 400 млрд грн, но с начала 2023 года эмиссионное финансирование прекратилось из-за создаваемого им угроз.

Андрій Водяний

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