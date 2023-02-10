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Напечатанные гривны не должны оказаться на валютном рынке, это угроза для курса – Пышный

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 11:58
Напечатанные гривны не должны оказаться на валютном рынке, это угроза для курса – Пышный - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины хочет, чтобы напечатанные гривны не оказались на валютном рынке, ведь избыток средств создает угрозу для курса гривны к доллару. Поэтому он призывает банки к повышению депозитных ставок. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в интервью LB.ua.

"Украинская экономика имеет колоссальный профицит ликвидности, вызванный финансированием бюджета войны. Только НБУ за прошлый год напечатал для бюджета 400 млрд грн. И вся эта ликвидность сейчас создает навес, который угрожает курсовой стабильности", – сказал он.

Пышный подчеркнул, что жизненно важно связать эти средства и контролировать их движение, предложив вкладчикам привлекательную процентную ставку – срочные депозиты, один из таких инструментов.

"При отсутствии административных ограничений, из-за определенного психологического фактора, люди могут сразу захотеть снять деньги, и они окажутся на валютном рынке", – считает глава НБУ.

Поэтому НБУ заинтересован, чтобы банки сделали адекватное предложение для размещения депозитов, отметил Пышный.

"Ведь если вам предлагают вклад в 10% годовых, а инфляция 26%, вы думаете: "Да, зачем мне этот депозит, мороки больше, чем прибыли". Но когда делают предложение на уровне 20% – задумаетесь и оставите деньги в банке", – рассказал глава НБУ.

"Я хочу донести важный месседж НБУ и уверен, что нас услышат все банки. Больше не будет такого, что банки получают значительные прибыли нерыночным способом и при этом не предлагают достаточно высокие ставки по депозитам. Национальный банк принимает достаточно жесткие меры для этого. Мы хотим, чтобы банки осознали, что они также отвечают как за защиту средств населения и бизнеса, так и за сохранение доверия к национальной валюте", – сказал он.

Наталія Софієнко
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НБУ курс гривни курс доллара
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