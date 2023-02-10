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Кредитный риск остается наибольшей угрозой для банковского сектора – глава НБУ

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 09:18
Кредитный риск остается наибольшей угрозой для банковского сектора – глава НБУ - Фото
Андрей Пышний (Фото - пресс-служба НБУ)

Кредитный риск продолжает оставаться наибольшей угрозой для банковского сектора. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в интервью LB.ua.

"За 2022 год этот риск заставил сформировать резервы на сумму свыше 100 миллиардов гривен — это более 12% кредитного портфеля. В целом наши оценки предполагают потери кредитного портфеля в связи с последствиями войны на уровне не менее 30%. Это существенно", — заявил председатель Нацбанка. 

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Он добавил, что насколько эта гипотеза соответствует действительности, станет понятно по результатам проведения диагностики банковской системы, которую регулятор планирует начать во втором квартале этого года.

"Насколько эта оценка сформирует запрос на дополнительную капитализацию, выясним примерно к концу 2023 года. И тогда мы встретимся с акционерами и выстроим план реструктуризации и докапитализации банков на несколько лет с пониманием ситуации", – сообщил Пышный.

Национальный банк также оценит жизнеспособность бизнес-модели банков.

Наталія Софієнко
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банковская система кредитование украинские банки
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