Банки увеличили проблемные кредиты на 87 млрд грн за военный год – НБУ

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе выросла до 38% на 1 января 2023 года по сравнению с 30% на 1 января 2022 года. Объем неработающих кредитов увеличился за год на 87 млрд грн – до 432 млрд грн, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Последствия войны – разрушение активов и залогового имущества, утрата доходов и ухудшение платежеспособности заемщиков – понижают способность банков обслуживать кредиты, ухудшают качество их кредитных портфелей и обуславливают увеличение отчислений в резервы, объясняют в НБУ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Банки уже признали значительные кредитные потери – с начала полномасштабной войны объемы отчисления в резервы под кредиты превысили 100 млрд грн и составляют более 12% кредитного портфеля, которые банки имели в конце февраля 2022 года.

Коэффициент покрытия NPL (отношение всех резервов под убытки по кредитам к NPL) составлял на конец 2022 года 95%.

"Объемы NPL продолжат расти. Мы ожидаем от банков взвешенного подхода к оценке кредитного риска, особенно в отношении заемщиков, которые потеряли доходы и не имеют возможности возобновить обслуживание кредитов", – прокомментировала Екатерина Рожкова, первый заместитель председателя НБУ.

В Нацбанке напоминают, что полномасштабное военное вторжение России в Украину преломило стабильную тенденцию постепенного сокращения доли неработающих кредитов в украинских банках, которое длилось с 2018 года. За это время объем NPL уменьшился почти на 300 млрд грн, доля в кредитном портфеле сократилась с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.