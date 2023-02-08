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Банки увеличили проблемные кредиты на 87 млрд грн за военный год – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 14:52
Банки увеличили проблемные кредиты на 87 млрд грн за военный год – НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе выросла до 38% на 1 января 2023 года по сравнению с 30% на 1 января 2022 года. Объем неработающих кредитов увеличился за год на 87 млрд грн – до 432 млрд грн, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.   

Последствия войны – разрушение активов и залогового имущества, утрата доходов и ухудшение платежеспособности заемщиков – понижают способность банков обслуживать кредиты, ухудшают качество их кредитных портфелей и обуславливают увеличение отчислений в резервы, объясняют в НБУ. 

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Банки уже признали значительные кредитные потери – с начала полномасштабной войны объемы отчисления в резервы под кредиты превысили 100 млрд грн и составляют более 12% кредитного портфеля, которые банки имели в конце февраля 2022 года. 

Коэффициент покрытия NPL (отношение всех резервов под убытки по кредитам к NPL) составлял на конец 2022 года 95%. 

 "Объемы NPL продолжат расти. Мы ожидаем от банков взвешенного подхода к оценке кредитного риска, особенно в отношении заемщиков, которые потеряли доходы и не имеют возможности возобновить обслуживание кредитов", – прокомментировала Екатерина Рожкова, первый заместитель председателя НБУ. 

В Нацбанке напоминают, что полномасштабное военное вторжение России в Украину преломило стабильную тенденцию постепенного сокращения доли неработающих кредитов в украинских банках, которое длилось с 2018 года. За это время объем NPL уменьшился почти на 300 млрд грн, доля в кредитном портфеле сократилась с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года. 

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Роман Бриль
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нацбанк банковская система NPL неработающие кредиты
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